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Kadıköy'de ilklerin gecesi: Greenwood hem Fenerbahçe hem de Liverpool tarihine geçti! Messi'den sonra bir ilki başardı

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#Fenerbahçe#Şampiyonlar Ligi#Liverpool
Kadıköyde ilklerin gecesi: Greenwood hem Fenerbahçe hem de Liverpool tarihine geçti Messiden sonra bir ilki başardı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2026 21:55

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool'u konuk ediyor. Karşılaşmada beraberlik golünü atan Mason Greenwood, Fenerbahçe formasıyla Şampiyonlar Ligi tarihinde frikik golü atan ilk futbolcu oldu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe ile Liverpool Chobani Stadı'nda karşılaştı. 

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Liverpool, 25. dakikada Nyoni'nin golüyle karşılaşmada 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertliler gol öncesinde faul olduğu itirazlarında bulundu ancak hakem golü verdi ve itirazlarından dolayı Archie Brown'a sarı kart gösterdi.

Kadıköyde ilklerin gecesi: Greenwood hem Fenerbahçe hem de Liverpool tarihine geçti Messiden sonra bir ilki başardı

GREENWOOD BERABERLİĞİ GETİRDİ

Fenerbahçe'de 29. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına Greenwood geçti.İngiliz futbolcunun şutunda top Jacquet'e çarptı, kontrpiyede kalan Alisson'un bakışları arasında meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve skorda eşitliği sağladı.

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Mason Greenwood, bu golle birlikte Şampiyonlar Ligi tarihinde Fenerbahçe formasıyla frikik golü atan ilk oyuncu oldu.

Kadıköyde ilklerin gecesi: Greenwood hem Fenerbahçe hem de Liverpool tarihine geçti Messiden sonra bir ilki başardı

LIVERPOOL TARİHİNE DE GEÇTİ! MESSI'DEN SONRA BİR İLKİ BAŞARDI

İngiliz futbolcu ayrıca, Lionel Messi'nin Mayıs 2019'da attığı frikik golünden bu yana Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a frikikten gol atan ilk isim oldu.

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#Fenerbahçe#Şampiyonlar Ligi#Liverpool

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