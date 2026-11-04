Kadıköy'de ilklerin gecesi: Greenwood hem Fenerbahçe hem de Liverpool tarihine geçti! Messi'den sonra bir ilki başardı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe ile Liverpool Chobani Stadı'nda karşılaştı.

Liverpool, 25. dakikada Nyoni'nin golüyle karşılaşmada 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertliler gol öncesinde faul olduğu itirazlarında bulundu ancak hakem golü verdi ve itirazlarından dolayı Archie Brown'a sarı kart gösterdi.

⚽🎯 Mason Greenwood frikikten avladı! Temsilcimiz Fenerbahçe skoru 1-1’e getirdi! https://t.co/8JRVcufIk5 — Spor Arena (@sporarena) November 4, 2026





GREENWOOD BERABERLİĞİ GETİRDİ

Fenerbahçe'de 29. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına Greenwood geçti.İngiliz futbolcunun şutunda top Jacquet'e çarptı, kontrpiyede kalan Alisson'un bakışları arasında meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve skorda eşitliği sağladı.

Haberin Devamı

Mason Greenwood, bu golle birlikte Şampiyonlar Ligi tarihinde Fenerbahçe formasıyla frikik golü atan ilk oyuncu oldu.

LIVERPOOL TARİHİNE DE GEÇTİ! MESSI'DEN SONRA BİR İLKİ BAŞARDI

İngiliz futbolcu ayrıca, Lionel Messi'nin Mayıs 2019'da attığı frikik golünden bu yana Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a frikikten gol atan ilk isim oldu.