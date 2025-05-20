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Kadıköy'de iki kritik zirve! Aziz Yıldırım ve Mourinho ile görüşme

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Aziz Yıldırım
Kadıköyde iki kritik zirve Aziz Yıldırım ve Mourinho ile görüşme
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2025 07:00

Fenerbahçe'de kritik bir süreç başlıyor. Başkan Ali Koç bu hafta Aziz Yıldırım ve Jose Mourinho ile görüşecek.

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Sezonun son iki maçına kaos ortamında giren, muhalefetin imza kampanyası başlattığı Fenerbahçe camiası, bu hafta başkan Ali Koç’un Jose Mourinho ve Aziz Yıldırım’la ayrı ayrı yapması muhtemel iki görüşmenin sonuçlarına kilitlendi.

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ALİ KOÇ, AZİZ YILDIRIM İLE BU HAFTA GÖRÜŞECEK

TRT’de Aziz Yıldırım’la görüşeceğini ifade eden Başkan Ali Koç’un bu görüşmeyi bu hafta yapması, Yıldırım’ın Koç’a bazı konularda tavsiyelerde bulunması bekleniyor.

MOURİNHO İLE DE GÖRÜŞECEK

Ali Koç-Mourinho görüşmesinde ise ‘devam’ kararının ve transferlerin masaya yatırılması bekleniyor.

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Aziz Yıldırım

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