Kadıköy'de iki kritik zirve! Aziz Yıldırım ve Mourinho ile görüşme

Haberin Devamı

Sezonun son iki maçına kaos ortamında giren, muhalefetin imza kampanyası başlattığı Fenerbahçe camiası, bu hafta başkan Ali Koç’un Jose Mourinho ve Aziz Yıldırım’la ayrı ayrı yapması muhtemel iki görüşmenin sonuçlarına kilitlendi.

ALİ KOÇ, AZİZ YILDIRIM İLE BU HAFTA GÖRÜŞECEK

TRT’de Aziz Yıldırım’la görüşeceğini ifade eden Başkan Ali Koç’un bu görüşmeyi bu hafta yapması, Yıldırım’ın Koç’a bazı konularda tavsiyelerde bulunması bekleniyor.

MOURİNHO İLE DE GÖRÜŞECEK

Ali Koç-Mourinho görüşmesinde ise ‘devam’ kararının ve transferlerin masaya yatırılması bekleniyor.