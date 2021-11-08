Kadıköy’de her şey var

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Süper Lig tarihinde bugüne kadar üst üste dört mağlubiyet almayan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışındaki olası rakiplerine göre nispeten daha kolay bir rakiple oynuyor gibi görünse de, psikolojik olarak hepsinden daha zorlu bir maça çıktı.

Hikmet Karaman geldikten sonra önce yükseliş, sonra duraklama dönemine giren Kayserispor, bir puanla geçtiği kendi zorlu dört haftasını, geçtiğimiz maç Karagümrük karşısında kazanarak sonlandırmış olsa da, en tehlikeli ayaklarından Mensah’tan yoksun olarak sahaya ne koyacağını belki kendisi bile kestiremiyordu.

NE YAPTIĞINI BiLEMEDEN...

Maça Sosa ve Novak dışında Antwerp kadrosunu koruyarak çıktı Fenerbahçe. İrfan Can, Mert Hakan, Ferdi ve Nazım’lı orta sahayla tempolu ve enerjik girdiler maça. Takım koşuyor, basıyor ve kazanma arzusunu gösteriyordu ancak bu yüksek enerjinin pozisyon olarak karşılığı yoktu. Fenerbahçe, ne yaptığını tam olarak bilmeden, saha içinde takımı yöneten bir akıl olmadan oynuyor gibiydi.

Maçın Fenerbahçe adına kırılma anı kuşkusuz 32. dakikaydı. Cüneyt Çakır’ın VAR uyarısı sonrası çaldığı penaltı, İrfan Can’ın vuruşunda yan direkten geri geldi. Kendi evinde mağlup duruma düşmek yeteri kadar stresli bir durum değilmiş gibi, kaçan penaltıdan sadece dört dakika sonra Kayserispor, Kolovetsios’la öne geçti. İlk yarı bu skorla bitti.

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KAYSERi FIRSAT KOLLADI

İkinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle girdi Fenerbahçe... Pelkas, Novak, Serdar Dursun girdikten sonra da oyunda fazla değişen bir şey yoktu. Fenerbahçe, galibiyet için bastırmak zorunda iken Kayserispor’un yakalayacağı fırsatları değerlendirmek için fırsat kollayacağını biliyorduk. O fırsat, 61. dakikada geldi, Gavranovic’in skoru iki farka çıkaran golü, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından da alkışlarla karşılandı.

Fenerbahçe’de 69. dakikada Mesut Özil uzun bir aradan sonra sahaya girdi Sarı lacivertliler 85. dakikada Zajc’la umutlandı, uzatma dakikalarında kazanılan ikinci penaltıyla da beraberliği kurtardı. Her şeyin olduğu maçın sonrasında gelen skorun Fenerbahçe’de suları sakinleştirip sakinleştirmeyeceğini ise ilerleyen günlerde göreceğiz.