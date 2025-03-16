Kadıköy’de hataya yer yok! Lig Kupası sahibini buluyor… İşte Misli’den günün şampiyon tercihleri

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Fenerbahçe - Samsunspor: Maç Sonucu 1 (1.26 yerine 1.31)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Fenerbahçe - Samsunspor karşılaşmasında Misli yazarı Sabri Ugan, ev sahibi ekibin kazanmasını bekliyor.

Misli Yazarı Sabri Ugan’ın Yorumu

Hiç derin analize girmeden, Fenerbahçe’nin kazanma ihtimalini çok yüksek görüyorum. Seyircisinin karşısında puan kaybetmeleri sürpriz olur. Oran da gayet tatminkar.

Liverpool - Newcastle United: Karşılıklı Gol Var (1.53 yerine 1.56)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı İzle” ile “Canlı Sohbet seçenekleri bulunan Liverpool - Newcastle United karşılaşmasında Misli yazarı Mert Artun, iki takımın da karşılıklı skor üretmesini bekliyor.

Misli Yazarı Mert Artun’un Yorumu

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Yine bir Lig Kupası finalinde Liverpool. 2 sene öncenin finalisti Newcastle United ile karşılaşıyor. 70 yıldır kupa alamayan Newcastle’ın motivasyonu oldukça yüksek. Liverpool hafta arası 120 dakika tempolu bir PSG maçı oynayıp penaltılarla kaybetti turu ve Avrupa defterini kapattı. Lig şampiyonluğu cepte sayılır. Sezonu iki kupa ile kapatmak için tek maç kaldı. Geçen sezonki finalde Chelsea’yi uzatmalarda 1-0 yenerek kupaya uzanmıştı Liverpool. Bu maçın daha gollü geçmesini bekliyorum. Newcastle hücumu için Anthony Gordon’un cezalı olması büyük handikap ancak formda forvet Isak’ın skor üretme ihtimali yüksek. Sağ bekte sakatlık sorunları devam eden Liverpool’da TAA bu maçta forma giyemeyecek. İki takımın da 90 dakikada gol bulacağını tahmin ediyorum.

Atalanta - Inter: Karşılıklı Gol Var (1.50 yerine 1.56)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Atalanta - Inter karşılaşmasında Misli yazarı Alper Öcal, iki takımın da karşılıklı skor üretmesini bekliyor.

Misli Yazarı Alper Öcal’ın Yorumu

Atalanta geçen hafta Juventus’u sezonun en iyi oyunuyla 4-0 mağlup ederek mesaj verdi ve bu galibiyetle şampiyonluk yarışına devam dedi. Ancak, iç sahada son dönemde yaşadıkları sıkıntılar (2025'teki maçlarda henüz galip gelemediler) endişe verici. Mateo Retegui, takımın en büyük gol silahı olarak öne çıkıyor. Inter ise ligdeki son dört deplasman maçında galibiyet alamadı, ancak hafta arası Feyenoord'u yenerek Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline yükseldiler. İki takımda da ofansif kalite çok yüksek. Atalanta riskli, Inter daha dengeli bir oyun oynuyor fakat iki takımın da gol bulacağını düşünüyorum.

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*** Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

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