×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor Haberleri

Kadıköy'de hakeme büyük tepki! Fenerbahçe penaltı bekledi, Tedesco sarı kart gördü

Güncelleme Tarihi:

#UEFA Avrupa Ligi#Fenerbahçe#Nottingham Forest
Kadıköyde hakeme büyük tepki Fenerbahçe penaltı bekledi, Tedesco sarı kart gördü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2026 22:07

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Nottingham Forest'ı konuk eden Fenerbahçe, 40. dakikada penaltı bekledi ancak maçın İsviçreli hakemi Sandro Scharer oyunu devam ettirip itirazları neticesinde sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco'ya sarı kart gösterdi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiliz ekibi Nottingham Forest'ı etti.

Chobani Stadyumu'nda dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmanın 21. dakikasında Murillo'nun golüyle 1-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, 40. dakikada penaltı bekledi.

Gözden KaçmasınFenerbahçeye kötü haber Skriniar sakatlandıFenerbahçe'ye kötü haber! Skriniar sakatlandıHaberi görüntüle

Talisca'nın ceza sahasının hemen önünden çektiği şutta kaleye giden topu Nottingham Forest'ın golüne imzasını atan Murillo koluyla kesti.

Kadıköyde hakeme büyük tepki Fenerbahçe penaltı bekledi, Tedesco sarı kart gördü

Sarı-lacivertli taraftarlar, futbolcular ve teknik heyet bu pozisyonda penaltı bekledi. Maçın İsviçreli hakemi Sandro Scharer bir süre VAR'ı dinledi, sonrasında ise 'penaltı yok' diyerek oyuna devam edilmesini istedi.

Haberin Devamı

Kadıköyde hakeme büyük tepki Fenerbahçe penaltı bekledi, Tedesco sarı kart gördü

Hakemin kararını beğenmeyen Domenico Tedesco, itirazları sonrasında sarı kart gördü.

Kadıköyde hakeme büyük tepki Fenerbahçe penaltı bekledi, Tedesco sarı kart gördü

Bu pozisyonun hemen ardından ise Nottingham Forest, Igor Jesus'un attığı golle skoru 2-0 yaptı ve soyunma odasına iki farklı önde girdi.

Kadıköyde hakeme büyük tepki Fenerbahçe penaltı bekledi, Tedesco sarı kart gördü

Haberle ilgili daha fazlası:
#UEFA Avrupa Ligi#Fenerbahçe#Nottingham Forest

BAKMADAN GEÇME!