Kadıköy'de hakeme büyük tepki! Fenerbahçe penaltı bekledi, Tedesco sarı kart gördü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiliz ekibi Nottingham Forest'ı etti.

Chobani Stadyumu'nda dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmanın 21. dakikasında Murillo'nun golüyle 1-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, 40. dakikada penaltı bekledi.

Talisca'nın ceza sahasının hemen önünden çektiği şutta kaleye giden topu Nottingham Forest'ın golüne imzasını atan Murillo koluyla kesti.

Sarı-lacivertli taraftarlar, futbolcular ve teknik heyet bu pozisyonda penaltı bekledi. Maçın İsviçreli hakemi Sandro Scharer bir süre VAR'ı dinledi, sonrasında ise 'penaltı yok' diyerek oyuna devam edilmesini istedi.

Hakemin kararını beğenmeyen Domenico Tedesco, itirazları sonrasında sarı kart gördü.

Bu pozisyonun hemen ardından ise Nottingham Forest, Igor Jesus'un attığı golle skoru 2-0 yaptı ve soyunma odasına iki farklı önde girdi.