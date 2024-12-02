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Kadıköy'de güldüren an: Mourinho oyuncusunu 'yaka paça' götürdü

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#Fenerbahçe#Mourinho#Mert Müldür
Kadıköyde güldüren an: Mourinho oyuncusunu yaka paça götürdü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 22:38

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho ve Mert Müldür arasındaki diyalog izleyenleri güldürdü.

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Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yi konuk ettiği mücadelede izleyenleri tebessüm ettiren bir an yaşandı.

Kadıköy'de oynanan müsabakanın 78. dakikasında Rodrigo Becao'nun attığı golle 2-1 öne geçen Fenerbahçe'de büyük sevinç yaşandı.

Kulübede bulunan futbolcular da saha içindeki sevince dahil olurken bu isimlerden biri de milli yıldız Mert Müldür'dü.

Gol öncesi sahaya Cenk Tosun'u sürmeyi planlayan Jose Mourinho, golün gelmesinin ardından kararını değiştirdi.

Cenk Tosun'un yerine Mert Müldür'ü oyundan almak isteyen Portekizli teknik adam, gol sevincine katılan oyuncusunu yeleğinden çekip kulübeye götürdü.

Bu anlar sosyal medyada sıkça paylaşılırken büyük beğeni aldı.

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#Fenerbahçe#Mourinho#Mert Müldür

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