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Futbol
Haber Giriş: 30.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kadıköy'de güç gösterisi! Yeni transferler sonrası...

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Kadıköy'de güç gösterisi! Yeni transferler sonrası...
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Fenerbahçe'de yeni transferler Szalai ve Osayi'nin performansları merakla bekleniyor.

Spor Arena / Süleyman ARAT | Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut’un geçen hafta Kayserispor’u 3-0 yenen kadroyu, bu akşam Çaykur Rize ile oynanacak ikinci yarının açılış maçında da sahaya sürmesi bekleniyor.

Kayseri maçındaki oyunuyla beğenilen Attila Szalai’nin, çabuk ve süratli oyunculara sahip Rize önünde nasıl bir performans göstereceği merakla bekleniyor. Macar stoperin, orta sahanın beyni Boldrin ve sol kanat Samudio’ya özellikle dikkat etmesi gerekiyor.

ÖZİL KADRODA YOK

Fenerbahçe'nin bir başka yeni transferi Bright Osayi-Samuel’in ikinci yarıda forma giymesi bekleniyor. Takımla ilk antrenmanına önceki gün çıkan Mesut Özil, ise bugün de kadroda yer almayacak.

Fenerbahçe’de sakat olan Tisserand, Ferdi, Sinan ve Sadık yok. Rize’de sakatlıkları süren Remy, Ismail, cezalı Abdullah ve Covid’e yakalanan 6 futbolcu oynamayacak.

Kadıköyde güç gösterisi Yeni transferler sonrası...

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