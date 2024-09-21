Kadıköy'de gözler Fenerbahçeli 5 ismin üzerinde olacak! Galatasaray derbisinin kaderini o eşleşme belirleyecek...

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Dev maç geldi çattı... Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında kozlarını paylaşacak.

Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak olan müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Galatasaray'ın kazanması halinde liderliğini sürdüreceği, Fenerbahçe'nin ise galibiyetle ayrılması durumunda koltuğu sarı - kırmızılılardan devralacağı maç öncesi heyecan dorukta.

Dev derbiden önce ev sahibi Fenerbahçe'de derbinin kilit ismi olabilecek 5 futbolcuyu bir araya getirdik...

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DOMINIK LIVAKOVIC

Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turundaki Lugano eşleşmesiyle başlayan Fenerbahçe'de en dikkat çeken performanslardan birini Dominik Livakovic sergiledi. Süper Lig'de 5 maça çıkan Hırvat eldiven, 4 müsabakada kalesini gole kapattı. Livakovic, sadece Göztepe maçında kalesinde gol gördü. Süper Lig'in en az gol yiyen takımı (2) olarak öne çıkan Fenerbahçe'de Livakovic'in geriden oyun kurulumundaki rolü ve kritik anlarda yapacağı kurtarışlar büyük önem taşıyor. Öyle ki Galatasaray'da Victor Osimhen, Mauro Icardi ve Dries Mertens gibi bitiriciliği yüksek isimlere karşı deneyimli file bekçisinin ortaya koyacağı performans merak konusu...

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İSMAİL YÜKSEK

Fenerbahçe taraftarlarının bu sezon performansını en çok konuştuğu isimlerden biri olan İsmail Yüksek, şüphesiz ki derbide de takımının kilit oyuncusu olacak. Sarı - lacivertlilerin ön alan baskısında arkadaşlarının bölgelerini kapatan ve dinamizmiyle fark yaratan Yüksek, ikili mücadelelerdeki başarısıyla da ön plana çıkıyor. Milli arada A Milli Takım formasıyla da üst seviye bir oyun ortaya koyan başarılı futbolcu, top kapma konusunda da Galatasaraylı futbolcuları en çok zorlayacak isimlerin başında geliyor.

FRED

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Fenerbahçe'nin oyununu iki bölüme ayırabiliriz; Fred varken ve Fred yokken... Şüphesiz ki sarı - lacivertlilerin oyunu, Fred'in forma giymediği maçlarda sıkışıyor. Savunma ve hücum hattı arasındaki köprü görevini bu sezon neredeyse kusursuz olarak sergileyen Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe'nin derbideki en büyük kozlarından biri olacak. Oynamadığı zamanlarda oyun kurulumunda ciddi problemler yaşayan Fenerbahçe, bu sezon 'Sambacı'nın yer aldığı maçların hepsinden galibiyetle ayrıldı. Sarı - lacivertliler; Fred'in forma giyemediği Lille eşleşmesinde 1 mağlubiyet, 1 beraberlik alıp organizasyona veda etmişti. Süper Lig'de ise Adana Demirspor ve Göztepe maçlarını sakatlığı nedeniyle kaçıran Brezilyalı futbolcunun yokluğunda Fenerbahçe, 1 galibiyet - 1 beraberlikle sahadan ayrıldı. Bu sezon skorer kimliğiyle de öne çıkan Fred, ligde forma giydiği 3 maçta 3 gol kaydetti.

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DUSAN TADIC

Dusan Tadic için Fenerbahçe'nin saha içi lideri ifadesini kullanmak yanlış olmaz. Oyun içinde takım arkadaşlarını devamlı yönlendiren Sırp yıldız, üçüncü bölgede topu ayağına aldığında ise ciddi bir gol tehlikesi yaratma potansiyeline sahip. Jose Mourinho'nun bu sezon sağ kanatta kullandığı 35 yaşındaki futbolcu sarı - lacivertli taraftarların hücumda en güvendiği isimlerden biri olurken, Galatasaray'ın sol beki Ismael Jakobs'a karşı nasıl bir performans sergileyeceği ise merak konusu... Bu sezon tüm kulvarlarda Maximin'le birlikte takımının en çok asist yapan (3) oyuncusu olan Tadic, gol sayısında da 4 gollü Edin Dzeko'nun bir adım gerisinde (3) yer alıyor.

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ALLAN SAINT-MAXIMIN

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin; hareketli oyunu, çalımları ve oyun zekasıyla sarı - lacivertli futbolseverleri en çok heyecanlandıran isimlerin başında geliyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun büyük ısrarıyla kadroya katılan Fransız yıldızın Galatasaray'da sağ bek olarak oynaması beklenen Kaan Ayhan ile eşleşmesi dev derbinin kilit noktası olacak. Bu sezon sarı - lacivertlilerin en çok asist yapan oyuncularından biri olan Maximin'in gerçekleştirme ihtimali olan sürprizlerle derbinin oyuncusu olmaya aday...