Kadıköy'de görsel şölen! Fenerbahçe taraftarından derbiye özel 'Lefter' kareografisi

Güncelleme Tarihi:

Kadıköyde görsel şölen Fenerbahçe taraftarından derbiye özel Lefter kareografisi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2025 20:08

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı ağırladığı karşılaşmanın öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar Lefter Küçükandonyadis kareografisi yaptı.

Fenerbahçe tribünleri, Galatasaray müsabakasında koreografi gösterisi gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerium ve kale arkası tribünlerinde görsel bir şölen oluştururken, ışık gösterileri de derbi öncesi beğeni topladı.

"KADIKÖY RUHU GERİ DÖNDÜ"

Dün taraftarlarla buluşan eski yıldızların stada geldiği anonsu yapılırken, tribünler alkışlarla karşılık verdi.

Isınma bölümünde çalınan marşlar ve bestelerle taraftarlar maça hazırlanırken, başlama düdüğü öncesi zemine ‘Kadıköy ruhu geri döndü’ temalı eski derbilerden kesitler seslendirmeyle aktarıldı.

Fenerbahçe taraftarı, Lefter Küçükandonyadis temalı bir koreografi yaptı.

Koreografide, "Mazindeki şanlı forma, miras oldu yarınlara" yazısı yer alırken, sarı-lacivertli futbolcular da yer aldı.

"DÖK BİZİ SOKAKLARA"

Fenerbahçe tribünlerinde açılan diğer kareografilerde ise "Dök bizi sokaklara." ve "Destanlarınla doludur tarihimiz, şampiyonluk yakışır sana Fenerbahçemiz." yazısı yer aldı.

"FİLM YENİDEN BAŞLIYOR"

Öte yandan Kadıköy'de stadyum ekranına "Film yeniden başlıyor." yazısı yansıtıldı.

 

