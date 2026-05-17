Kadıköy'de Fenerbahçeli futbolculara ıslıklı protesto!

Sezonu 2. bitirmeyi garantileyen Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. ve son haftasında Eyüpspor'u konuk etti.

FENERBAHÇE 11'İNDE 5 DEĞİŞİKLİK

Sarı-lacivertlilerde, geçtiğimiz hafta Konya'da oynanan mücadele eden 11'den 5 değişikliğe gidildi. Teknik Sorumlu Zeki Murat Göle yönetimindeki takımda Nelson Semedo, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Matteo Guendouzi ve Talisca'nın yerine Mert Müldür, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, İsmail Yüksek ve Oğuz Aydın görev aldı.

Fenerbahçe mücadeleye; Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe Demir, Çağlar Söyüncü, Levent Mercan, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Oğuz Aydın, Fred, Musaba ve Kerem Aktürkoğlu 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlerde Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Yağız Fikri Şen, Levent Mercan, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Kamil Efe Üregen, Efe Fettahoğlu, Emin Eren Sayar ve Alaettin Ekici ise yedek bekledi.

8 EKSİK

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından men cezası bulunan Ederson'un yanı sıra Anderson Talisca, Marco Asensio, Dorgeles Nene, Milan Skriniar, Matteo Guendouzi, Sidiki Cherif sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Edson Alvarez ise teknik heyet kararıyla maç kadrosuna alınmadı.

İLK YARIDA 2-0 GERİYE DÜŞTÜ





Fenerbahçe, kümede kalma savaşı veren rakibi karşısında ilk yarıyı 2-0 geride kapattı.

Konuk ekip, 17. dakikada Legowski'nin golüyle öne geçerken, 36. dakikada Metehan Altunbaş farkı ikiye çıkardı ve soyunma odasına üstünlükle gitti.

POZİSYON ÜRETMEKTE ZORLANDI





Sarı-lacivertliler, mücadelenin ilk 45 dakikasında hücumda etkisiz bir oyun ortaya koydu. Rakip kalede üretkenlik sorunu yaşayan Fenerbahçe, yalnızca 0.56 xG (Gol beklentisi) üretirken 8 şut çekti ve bunların 4'ünde isabet buldu.

KADIKÖY'DE PROTESTO





Yeterli baskıyı kuramayan Fenerbahçe'ye taraftarlar tepki gösterdi.

Özellikle kalede görülen ikinci golün ardından sarı-lacivertli futbolcular top ayağındayken tribünlerinde tepkisiyle karşılaştı. İlk yarının bitiş düdüğüyle birlikte ise Kadıköy'de ıslık sesi yükseldi.