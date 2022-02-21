Kadıköy'de Fenerbahçe taraftarlarında Önder Karaveli'ye büyük ilgi

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Fenerbahçe maçının ardından stat çıkışında sarı lacivertli taraftarların büyük ilgisiyle karşılaşan Önder Karaveli, fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi.

Birçok Fenerbahçeli taraftarla fotoğraf çektiren Karaveli, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada, "Tüm kulüpler bu dostluğu sonuna kadar yaşamalı. Fenerbahçeli taraftarların benimle fotoğraf çektirmesi, duruşunuzla ve nasıl davrandığınızla alakalı. Kadıköy'den rahatlıkla evime gidiyorum. Arda Güler burada çok güzel. Türk gençlerini çok seviyorum, hepsine inanıyorum." diye konuştu.

Karaveli'ye sevgi gösterisinde bulunan bir taraftar, "Adam gibi adamsınız. Tebrik ediyoruz sizi. İnşallah Şenol Güneş gelmez hocam." dedi.