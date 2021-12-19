Kadıköy'de Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Josef de Souza'ya büyük tepki

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Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Josef de Souza, müsabakanın 25 ve 59. dakikalarında ağları havalandırarak skoru takımına iki kez beraberliği getirdi.

Kadıköy'de eski takımına iki gol birden atan Brezilyalı futbolcu, büyük bir sevinç yaşarken bu sezon Süper Lig'deki üçüncü gol sevincinin yaşadı.

Gol sonrası büyük sevinç yaşayan Josef'e, sarı lacivertli taraftarlar tepki gösterirken yıldız orta saha kariyerinde ilk kez Süper Lig'de bir maçta iki gol birden attı.

Josef, sarı lacivertli taraftarların ıslıklı tepkisine maruz kalırken topu her ayağına aldığında protesto edildi.