Görüntüler tepki çekmişti, harekete geçildi: Kadıköy'de engellilere özel tribün yapılacak!

Önceki gün Fenerbahçe Chobani Stadında Aston Villa ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçından sonra engelli bir İngiliz taraftarıın yaptığı X paylaşımının altına gelen yorumlar güzellikler içinde geçen maçtan sonra bazı tartışmaları geride bırakırken başta Daily Mail olmak üzere gazeteler, engelliler bölümünün kafes şeklinde ve tribünün en alt katında yer almasını ‘hata’ olarak değerlendirilirken, konuyla ilgili olarak görüşlerini aldığımız Fener bahçe yetkilileri, eksiklerin en kısa zamanda giderileceğini söyledi.

KORUMA BARİYERLERİNİN YANLIŞ ANLAŞILMASI ÜZÜNTÜ YARATTI

Engelli taraftarlar alt katta oldukları için üzerlerine yabancı maddelerin isabet etmemesi için yıllardır Fenerbahçe stadında uygulanan sarı renkli koruma bariyerini, hayvan kafesine benzetmeleri bir yanda üzüntü yaratırken diğer yanda Fenerbahçe yönetimini yeni sezonda uygulamaya girecek bir dizi önlemler almaya yöneltti.

Konuyla alakalı görüşünü aldığımız yetkili kişi Hürriyet’e şu açıklamaları yaptı:

"EKSİKLERİN OLDUĞUNUN FARKINDAYIZ"

“Öncelikle belirmeliyiz ki stadımız 2001 yılında hizmete girmiş bir stadyum. Bu nedenle bazı eksikliklerin olduğunun farkındayız. Bu eksiklikleri gidermek için Mayıs ayında aralarında yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu bir Fenerbahçe heyeti İngiltere’ye gidecek ve Londra’dan Manchester güzergahına kadar 6 stadyumda incelemeler yapıp eksik yanlarımız tespit edilecek."

"ASTON VILLA TEŞEKKÜR MEKTUBU YOLLADI"

"Aston Villa maçına gelecek olursak İngiliz kulübü maçtan önce bizimle irtibata geçerek engelli taraftarlarının maçı nerede nasıl seyredeceklerini, sahayı görüş açılarının nasıl olacağını fotoğraflarla görmek istedi, engelliler için tuvalet şifresi verilmesini istedi. Tüm bu istekleri karşıladık. Kulüp olarak İstanbul’a gelen 8 engelli İngiliz konuklarımızı tuvalet gibi ihtiyaçlarında yardımcı olmaları için iki görevli tahsis ettik. Ayrıca bir garson görevlendirip engelli konuklarımıza ücretsiz çay, kahve ve su ikramı yaptık. Yaptığımız bu hizmetler için Aston Villa kulübü Biletleme Operasyonları Müdürü Tracey Haynes bize bir teşekkür mektubu attı."

"ÖNÜMÜZDEKİ SEZON ÖNEMLİ BİR EKSİĞİMİZİ TAMAMLAMIŞ OLACAĞIZ"

"Ancak X’de yapılan bu paylaşımın altına gelen yorumlar bizi bazı dokunuşlar yapmaya yöneltti. Yurt dışında bu tip özel konuklar özel asansörlerle 1. kattaki yerlerine çıkıyor ve önleri açık alandan maçları seyrediyorlar. Bizde maalesef böyle ayrılmış bir alan yok. Önümüzdeki sezon misafir takım bölümündeki Scorboard’ın altına asansörle çıkılan bir slan yapabilmek için planlarımız var. Kendi engelli seyircilerimiz için ise okul açık tarafındaki üst tarafa aynısını yapmaya çalışacağız. Her iki tarafa bu dokunuşları yapabilirsek 500’er kişi kaybımız olacak ama önemli bir eksiğimizi de tamamlamış olacağız.”

