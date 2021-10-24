Kadıköy'de dikkat çeken görüntü! Mesut Özil ve Vitor Pereira...

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Fenerbahçe, seyircisinin karşısında Alanyaspor'a 2-1 mağlup olurken oyuna sonradan dahil olan 32 yaşındaki yıldız, Teknik Direktör Vitor Pereira ile el sıkıştı.

Maçın bitimiyle birlikte büyük üzüntü yaşayan oyuncularını teselli eden Pereira, Mesut Özil'in de elini sıkarak oyuncusuna destek verdi.

Mesut Özil'le Portekizli teknik adamın arasının açık olduğu iddiaları iddia edilirken Antwerp maçında Özil'in tepkisi olay olmuştu.

NELER YAŞANMIŞTI?

Antwerp maçında oyundan alınırken çok mutsuz olduğu gözlenen ve sinirli tavırlarla yerini Pelkas'a bırakan Mesut, saha kenarında ise çılgına döndü.

Büyük bir öfkeyle yerdeki su şişelerini tekmeleyen Mesut, yedek kulübesine oturduktan sonra da sinirlerine hakim olamadı ve arkadaşları tarafından sakinleştirildi.