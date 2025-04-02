Kadıköy'de devlerin savaşı: Fenerbahçe-Galatasaray

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Süper Lig’de şampiyonluk için kıran kırana bir rekabet içinde olan Fenerbahçe ve Galatasaray bugün Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaşıyor. Ülker Stadı’nda saat 20.45’te başlayacak mücadelede Cihan Aydın düdük çalacak.



2 ezeli rakip arasında ligde oynanan ve 0-0 sona eren derbi büyük hayal kırıklığı yaratırken bugün tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak mücadelede adını yarı finale yazdırmak isteyen takım mutlaka kazanmak durumunda.



Bu maç öncesi 2 takımda da eksik bulunmazken Kanarya’da sakatlıklarını atlatan Fred, Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos forma giyebilecek durumda. Aslan’da ise iyileşen İsmail Jakobs ve ağrıları nedeniyle Beşiktaş derbisinde takımdan ayrı kalan Roland Sallai kadroda yer alabilecek. Turu geçen takım yarı finalde Konyaspor ile eşleşecek.



FENERBAHÇE BU SEZON DERBİ KAZANAMADI

Bu sezon derbi maçlarda umduğunu bulamayan F.Bahçe hiç galibiyet sevinci yaşayamadı. Ligde Beşiktaş’a 1-0 kaybeden Kanarya, G.Saray ile sahasında oynadığı maçı 3-1 kaybederken deplasmanda ise 0-0 berabere kaldı. Sarı lacivertliler ayrıca Ali Koç’un başkanlığı döneminde, Ziraat Türkiye Kupası’nda ilk kez derbide boy gösterecek. Galatasaray da son dönemde kazanmakta zorluk çekiyor. Sarı kırmızılılar çıktığı son 10 resmi maçta sadece 4 kez kazanabildi. 23. haftada ligde Adana Demirspor’un sahadan çekilmesiyle başlayan süreçte Cimbom 7 Süper Lig, 2 UEFA Avrupa Ligi ve 1 Türkiye Kupası maçı oynarken 4’er galibiyet ve beraberlik yaşadı, 2 maçta da mağlup oldu.



REKABETTE SKOR YÜKÜ YABANCILARDA

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki rekabette son yıllarda skor yükünü ağırlıklı olarak yabancılar çekti. Son 11 sezonda oynanan 25 derbide Galatasaray 22 kez ağları sarsarken Fenerbahçe 16 golle karşılık verdi. Bu müsabakalarda atılan 38 golün 31’i yabancı oyunculardan 7’si ise Türk oyunculardan geldi. Sarı kırmızılıların 19 golünü (yüzde 86), Kanarya’nın ise 12 golünü (yüzde 75) yabancı futbolcular kaydetti. Son 11 sezonda sarı lacivertlilerden 11, sarı kırmızılılardan da 13 olmak üzere 24 yabancı oyuncu skoru değiştirdi. Mevcut kadrolardan F. Bahçe’de Çağlar ve Dzeko ile G.Saray’da Mertens, Toreira, Sara ve İcardi olmak üzere 6 futbolcu önceki derbilerde gol attı.



KADIKÖY’DEKi SON 5 MAÇIN 3’ÜNDE CiMBOM SEViNDi

Türkiye Kupası çeyrek finalinde bugün Fenerbahçe’ye konuk olacak Galatasaray, Kadıköy’de son dönemde oynanan derbilerde ezeli rakibine üstünlük kurdu. 2 takım arasında Ülker Stadı’ndaki son 5 karşılaşmada Aslan 3 kez sahadan galibiyetle ayrılan taraf olurken, sarı lacivertliler ise 1 defa kazandı. 1 mücadelede ise eşitlik bozulmadı. Cimbom, söz konusu maçların 3’ünde kalesini de gole kapadı.



DURSUN ÖZBEK ALİ KOÇ'A KARŞI 4-1 ÜSTÜN

Ali Koç, başkanlık döneminde14 G.Saray derbisi görürken 3 galibiyet, 6 beraberlik, 5 yenilgi yaşadı. Koç ile Dursun Özbek’in aynı dönemde görev yaptığı süreçte ise G.Saray Başkanı 4-1 önde. 2 karşılaşmada eşitlik bozulmadı.