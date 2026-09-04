Kadıköy'de devlerin düellosu: Muriqi mi Vlahovic mi?

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Trendyol Süper Lig’de 2026-27 sezonunun ilk derbisinde Fenerbahçe ile Beşiktaş yarın Kadıköy’de karşı karşıya gelecek.

Sezonu zirvede tamamlamak isteyen 2 ezeli rakip dev maçı kazanarak yoluna devam ederken yarın gözler yükselen grafikleri ile dikkat çeken golcüler Vedat Muriqi ile Dusan Vlahovic’te olacak. İkinci kez geldiği sarı lacivertlilerde sezona talihsiz bir sakatlık ile başlayan Muriqi formasına kavuştuktan sonra yükselen grafiği ile dikkat çekti. İlk kez 11’de şans bulduğu ligdeki Konyaspor maçında siftah yapan Kosovalı yıldız sonra Lyon ve Samsunspor maçlarında da ağları sarsıp üst üste 3 karşılaşmada 3 gole imza attı.

Vlahovic 6 yıl sonra hat-trick yaptı

Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Dusan Vlahovic de ligde ilk 11’e girdiği ilk maç olan Çorum FK karşısında adeta patlama yaptı. Açılışı penaltı ile yapan 26 yaşındaki futbolcu sonrasında fileleri 2 kez daha havalandırıp kariyerindeki 3. hat-trick’e imza attı. En son yine Vincenzo İtaliano yönetiminde Fiorentina’da Spezia (Ekim 2021) ağlarına 3 gol gönderen Vlahovic, İtalyan teknik adam ile yeniden buluştuğu Beşiktaş’ta 6 yıl aradan sonra hat-trick sevinci yaşamayı başardı. Fenerbahçe’de Mason Greenwood ile Oğuz Aydın, Beşiktaş’ta ise Vaclav Cerny ve Orkun Kökçü de bu sezon skora verdikleri katkılarla dikkat çeken oyuncular oldu.

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Kartal’ın belalısı Vedat Muriqi

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, Süper Lig’de görev yaptığı 3 kulübün formasıyla da gol attığı tek takım Beşiktaş. 32 yaşındaki futbolcu Gençlerbirliği ile Ekim 2017’de, Çaykur Rizespor ile Nisan 2019’da, Fenerbahçe ile Aralık 2019’da Kartal’a golünü attı. Dusan Vlahovic’in ise Serie A kariyerinde en az iki maçta birlikte çalıştığı 10 teknik direktör arasında en yüksek gol ortalaması yakaladığı isim Vincenzo Italiano’ydu (0.81; 21 maçta 17 gol). Sırp oyuncu, İtalyan teknik adam yönetiminde Beşiktaş formasıyla çıktığı iki Süper Lig maçında rakip filelere toplam üç gol gönderdi ve 1.5 gol ortalaması yakaladı.