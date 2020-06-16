Kadıköy'de DEV randevu! Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısında iddaa oranı...

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FENERBAHÇE - TRABZONSPOR

Salgın arasından dönüşü Kadıköy'de Kayserispor maçıyla yapan Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın erkenden oyundan atılmasıyla maçın büyük bölümünü 10 kişi oynamış, 1-0 geriye düşmesine rağmen de 87 ve 88'de arka arkaya bulduğu gollerle 2-1 kazanmasını bilmişti.

Cezalı Ozan Tufan dışında, sakat olan Max Kruse de Trabzon'da 2-1 kaybedilen maçın rövanşında sahada yer alamayacak. Cezası biten Hasan Ali Kaldırım ise kadroya geri dönüyor.

Kayserispor karşısında 80'de Emre Belözoğlu'nun girişiyle baskı artmıştı, bakalım Tahir Karapınar ve sarı-lacivertli kenar yönetimi, bu sefer tecrübeli yıldızı nasıl kullanacak...

Trabzonspor ise İzmir'de, Göztepe deplasmanında 3-1 kazanarak Süper Lig'e dönüş yapmıştı ancak onlar da Guilherme olmadan Fenerbahçe karşısına çıkacak. Brezilyalı oyuncu çift sarı kartla oyun dışı kalmıştı.

104 gün sonra oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşı öncesi, ilk maçta aldıkları 2-1'lik galibiyet en büyük avantajları... Göztepe maçında riske edilmeyip bu maça saklanan Arjantinli yıldız Jose Sosa da bordo-mavililerin İstanbul kafilesinde yerini aldı.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasındaki son 8 resmi maçta Fenerbahçe'nin galibiyeti bulunmuyor. (5 beraberlik - 3 mağlubiyet)

- Bu 8 maçın dikkat çeken bir diğer özelliği ise, hepsinde "karşılıklı gol" izlemiş olmamız!

- Trabzonspor son 18 resmi maçının sadece 1'ini kaybetti. (14 galibiyet - 3 beraberlik)

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Türkiye Kupası rövanş mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyeleri ikiye ayrılmış durumda!

%22'lik kesim "Trabzonspor kazanır" derken, %18'lik kesim ise kuponlarına "Fenerbahçe kazanır" tercihini almış...

%9'luk kesimin ise "KG VAR" oynadığını ve her iki takımdan da gol beklediğini görüyoruz.

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Trabzonspor şampiyonluk yolunda ilerliyor...