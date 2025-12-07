Kadıköy'de dev randevu! Bu kez kadınlar karşı karşıya

Haberin Devamı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 11. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren dev derbide Fenerbahçe arsaVev, Galatasaray GAİN’i konuk edecek. Chobani Stadı’nda oynanacak mücadele saat 14.00’te başlayacak ve maçın hakemi Hatice Aydın olacak. Sezonun ilk 10 haftasında iki takım da puan kaybetmezken G.Saray averaj farkıyla liderlik koltuğunda oturuyor. Bu maçın bir diğer özelliği, Chobani Stadı’nın 2021’den sonra ikinci kez bir kadın karşılaşmasına ev sahipliği yapacak olması. İki ezeli rakip o yıl Kadınlar Süper Ligi’nin açılış maçında karşılaşmış Fenerbahçe 7-0 galip gelmişti.

‘Maçta 10 bin civarında taraftar bekliyoruz’

Fenerbahçe'nin Kadın Futbolundan Sorumlu Yöneticisi Ufuk Şansal, Hürriyet’e yaptığı açıklamada “10 bin civarında bir taraftarın maça gelmesini bekliyoruz. Böylece bir rekora imza atacağımıza inanıyorum” diye konuştu. Maçı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulunun tam kadro olarak izleyeceğini belirten Şansal, maçtan önce, Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı 14. kez kazanan kadın basketbol takımının kupayı bir kez de statta kaldıracağını söyledi.

Haberin Devamı