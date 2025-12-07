×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Kadıköy'de dev randevu! Bu kez kadınlar karşı karşıya

Güncelleme Tarihi:

#Kadın Futbol Süper Lig#Fenerbahçe#Galatasaray
Kadıköyde dev randevu Bu kez kadınlar karşı karşıya
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2025 07:00

Kadınlar Süper Ligi'nde Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk edecek.

Haberin Devamı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 11. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren dev derbide Fenerbahçe arsaVev, Galatasaray GAİN’i konuk edecek. Chobani Stadı’nda oynanacak mücadele saat 14.00’te başlayacak ve maçın hakemi Hatice Aydın olacak. Sezonun ilk 10 haftasında iki takım da puan kaybetmezken G.Saray averaj farkıyla liderlik koltuğunda oturuyor. Bu maçın bir diğer özelliği, Chobani Stadı’nın 2021’den sonra ikinci kez bir kadın karşılaşmasına ev sahipliği yapacak olması. İki ezeli rakip o yıl Kadınlar Süper Ligi’nin açılış maçında karşılaşmış Fenerbahçe 7-0 galip gelmişti.

Gözden KaçmasınFenerbahçede ilk devre alarmı Üst üste 4. maçta da gerçekleşti, bu kez dönemediFenerbahçe'de 'ilk devre' alarmı! Üst üste 4. maçta da gerçekleşti, bu kez dönemediHaberi görüntüle

‘Maçta 10 bin civarında taraftar bekliyoruz’

Fenerbahçe'nin Kadın Futbolundan Sorumlu Yöneticisi Ufuk Şansal, Hürriyet’e yaptığı açıklamada “10 bin civarında bir taraftarın maça gelmesini bekliyoruz. Böylece bir rekora imza atacağımıza inanıyorum” diye konuştu. Maçı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulunun tam kadro olarak izleyeceğini belirten Şansal, maçtan önce, Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı 14. kez kazanan kadın basketbol takımının kupayı bir kez de statta kaldıracağını söyledi.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kadın Futbol Süper Lig#Fenerbahçe#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!