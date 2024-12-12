Kadıköy'de Aziz Yıldırım sesleri! Samet Akaydin tribünleri ikiye böldü

Haberin Devamı

Fenerbahçeli taraftarlar, Athletic Bilbao maçında Başkan Ali Koç’a tepki gösterirken, eski başkan Aziz Yıldırım’ın ise lehine bağırdı... Skorun 45. dakikada 2-0’a gelmesinin ardından sarı lacivertli futbolseverler başkan Ali Koç ve yönetime tepkilerini “Ali Koç istifa” diye dile getirdi. Mert Müldür’ün kırmızı kart görmesinin ardından ise taraftarlar bu kez “Ali Koç istifa”, ”Yönetim istifa” ve “Söylesene başkan ne oldu sözlerin, koskoca Fener’i ne hale getirdin?” tezahüratları yaptı. Taraftarlar asbaşkan Acun Ilıcalı aleyhine de tezahürat yaparken, bir süre sonra da tribünlerden bu kez “Oooo... Oo... Aziz Yıldırım” tezahüratları yükseldi.

SAMET TRiBÜNÜ iKiYE BÖLDÜ

Samet’in golle sonuçlanan hatalı geri pasının ardından taraftarlar top her ayağına geldiğinde F.Bahçe’nin stoperini ıslıkladı. Bazı taraftarlar ise Samet’e alkışlarla moral vermeye çalışırken, protestocu taraftarlara da tepki gösterdi.