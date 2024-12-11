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Kadıköy'de 'Ali Koç istifa' ve Aziz Yıldırım tezahüratları

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Aziz Yıldırım
Kadıköyde Ali Koç istifa ve Aziz Yıldırım tezahüratları
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2024 20:07

UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında Athletic Bilbao ile karşılaşan Fenerbahçe'de tribünler Ali Koç istifa ve Aziz Yıldırım tezahüratları yaptı.

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UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında Athletic Bilbao'yu konuk eden Fenerbahçe'de yönetime tepki vardı.

Maçın ilk yarısında 2-0 geriye düşmenin üzüntüsünü yaşayan Sarı-lacivertli taraftarlar, ikinci yarının ortasından itibaren 'Yönetim istifa', 'Ali Koç istifa' diye tempo tuttu.

'Koskoca Fenerbahçe'yi ne hale getirdiniz' tezahüratları yapan taraftarlar daha sonra Aziz Yıldırım lehine tempo tuttu.

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TEZAHÜRATLAR MAÇ SONUNDA DA DEVAM ETTİ

Maçı 2-0 kaybeden Fenerbahç'de tribünlerin ıslık, istifa ve Aziz Yıldırım tezahüratları maçın bitiş düdüğünden sonra da devam etti.

BİTİŞ DÜDÜĞÜNÜ BEKLEMEDEN AYRILDI

Ali Koç, maçın bitiş düdüğünü beklemeden protokol tribününden ayrıldı.

 
 
 
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#Fenerbahçe#Ali Koç#Aziz Yıldırım

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