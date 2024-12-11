Kadıköy'de 'Ali Koç istifa' ve Aziz Yıldırım tezahüratları

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UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında Athletic Bilbao'yu konuk eden Fenerbahçe'de yönetime tepki vardı.

Maçın ilk yarısında 2-0 geriye düşmenin üzüntüsünü yaşayan Sarı-lacivertli taraftarlar, ikinci yarının ortasından itibaren 'Yönetim istifa', 'Ali Koç istifa' diye tempo tuttu.

'Koskoca Fenerbahçe'yi ne hale getirdiniz' tezahüratları yapan taraftarlar daha sonra Aziz Yıldırım lehine tempo tuttu.

TEZAHÜRATLAR MAÇ SONUNDA DA DEVAM ETTİ

Maçı 2-0 kaybeden Fenerbahç'de tribünlerin ıslık, istifa ve Aziz Yıldırım tezahüratları maçın bitiş düdüğünden sonra da devam etti.

BİTİŞ DÜDÜĞÜNÜ BEKLEMEDEN AYRILDI

Ali Koç, maçın bitiş düdüğünü beklemeden protokol tribününden ayrıldı.