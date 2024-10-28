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Kadıköy canavarı Edin Dzeko

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#Fenerbahçe#Edin Dzeko#Kadıköy
Kadıköy canavarı Edin Dzeko
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2024 07:00

Boşnak futbolcu, geçen sezonun son haftasındaki İstanbul karşılaşmasının ardından bu sezon da taraftarının önünde Adana Demir, Alanya ve G.Saray maçlarında fileleri havalandırdı.

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F.Bahçeli Edin Dzeko, Bodrum maçında da fileleri havalandırırken, sarı lacivertil takımın Süper Lig’de oynadığı son 5 iç saha maçında da gol sevinci yaşadı. Geçen sezon son hafta oynanan İstanbulspor maçı ile birlikte bu sezonki 4 ilk saha maçında da gol atan Dzeko, 2007- 08’den bu yana Max Kruse, Vedat Muriç ve Semih Şentürk’ten sonra bunu başaran 4. oyuncu oldu.

Dzeko, maçın ardından yaptığı açıklamada “Bana göre hala takım olarak gelişmemiz gerekiyor” ifadesini kullanırken, gol dışında sahanın her yerinde görev almasıyla ilgili soruya da şu cevabı verdi: “Kariyerim boyunca hep takım için oynadım. İnsanlar sadece atılan gole odaklanıyor. Ama golün dışında hafta içinde çok çalışıyoruz. Gol, çalışmalarınızın ödülü oluyor. Ben takımıma defansta da yardım ediyorum. F.Bahçe beni bunun için buraya getirdi.”

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#Fenerbahçe#Edin Dzeko#Kadıköy

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