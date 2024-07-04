Kaderi değiştiren muhteşem 2 saniye! 'Avusturya'yı gözyaşı vadisine sürükledi'

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Tarihinde 6. kez katıldığı Avrupa Futbol Şampiyonası’nda son 16’da Avusturya’yı 2-1’lik skorla geçen A Milli Takımımız 3. kez adını çeyrek finale yazdırdı. Ay yıldızlıların Leipzig’deki muhteşem zaferinde 57. saniyede açılış golünü atan ve sonrasında duble yapan Merih Demiral’ın yanı sıra 93.59’da Baumgartner’in kafa vuruşunu inanılmaz çıkaran kalecimiz Mert Günok başroldeydi. Hem bu ikilinin performansı hem de Türkiye’nin son 8 zaferi Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı.

Le Monde (Fransa): Red Bull Arena’nın havasında dolaşan 6-1’in intikam kokusu çok hızlı bir şekilde Avusturyalıların burunlarına ulaştı. Merih, karambolden yararlandı.

"Merih, Türkiye'yi çeyrek finale taşıdı"

Corriere dello Sport (İtalya): Sihirbaz Vincenzo Montella. Türkiye uçuyor. Almanya’daki tek mutlu İtalyan o.

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Tuttosport (İtalya): Merih, yedekten kahramanlığa. Türkiye’yi çeyrek finale gönderiyor.

Der Spiegel (Almanya): Türkiye, Avusturya’yı EURO 2024 dışına itti, araç konvoyu başladı.

Kicker (Almanya): Favori görülen Avusturya, Merih Demiral'ın golleriyle iki kez şoka uğradı.

Sky Sports (İngiltere): Merih'in golleri ve Mert Günok'un son dakikalardaki harika kurtarışı Türkiye'yi çeyrek finale taşıdı.

The Guardian (İngiltere): Merih, Türkiye'yi çeyrek finale taşıdı.

"Demiral, Güler'in rolünü çaldı"

As (İspanya): Demiral, Güler’in rolünü aldı. Türk stoper, Real Madridli oyuncunun asistlerinin ardından iki gol attı.

La Vanguardia (İspanya): Türkiye, Avusturya’yı havadan mağlup etti. Günok vahşi bir kedi gibi uzandı ve Türkiye’nin zaferini ilan etti.

El Mundo Deportivo (İspanya): Dev Merih Demiral, Almanya’da Osmanlı hezeyanına neden oldu: Türkiye, Avusturya’yı yendi.

Sporza (Belçika): Avusturya’ya karşı muhteşem bir karşılaşmanın ardından Türkiye çeyrek finalde

Anvers (Belçika): Türkiye, Merih Demiral’ın golleri ve Mert Günok’un muhteşem kurtarışıyla sürpriz bir şekilde Avusturya’yı eve gönderiyor.

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Blick (İsviçre): Merih Demiral’ın iki golü Avusturya’yı gözyaşı vadisine sürükledi.

Sport-fm (Yunanistan): Türkiye, henüz iyi akşamlar der demez Avusturya’yı şoke etti.