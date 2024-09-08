Kader adamları emekli olan İsviçre'de kimler kaldı? İspanya tam kadro mu? Uluslar Ligi iddaa oranları, hakem istatistikleri...

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İSVİÇRE

EURO 2024'e çeyrek finalde, İngiltere'ye penaltılarda yenilerek veda eden İsviçre, Uluslar Ligi'ne de iyi başlamadı.

Danimarka deplasmanında 82 ve 90+2'de yediği gollerle 2-0 kaybeden Kızıl Haçlılar, A Ligi 4. Grup ikinci maçında Cenevre'de İspanya'yı konuk edecek.

Yan Sommer, Fabian Schar ve Xherdan Shaqiri milli takımdan emekli oldu.

Danimarka maçında eldivenler Gregor Kobel'de idi. Nico Elvedi kırmızı kart gördü, Becir Omeragic ilk 11'de başlayabilir.

Orta ikili "Granit Xhaka & Remo Freuler" olarak devam ediyor.

Dan Ndoye sakat, Noah Okafor çağrı almadı; hücumda Breel Embolo ile Ruben Vargas'a Kwadwo Duah veya Zeki Amdouni eşlik edecek.

İSPANYA



EURO 2024'ün şampiyonu İspanya ise birçok önemli oyuncusundan yoksun Sırbistan'la Belgrad'da golsüz berabere kaldı.

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Rodri dinlendirildi, orta alanda Martin Zubimendi'yi izledik.

Alvaro Morata'nın yokluğunda Ayoze Perez ilk 11 başladı, Mikel Oyarzabal maçı bitirdi; Oyarzabala sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Unai Simon çağrı almamıştı, eldivenler David Raya'da idi.

Alex Grimaldo yine Marc Cucurella'nın arkasında bekledi; son 35 dakikada oynayabildi.

TD Luis de la Fuente, Dani Olmo için maç saatini bekleyeceklerini açıkladı. Olmo yetişmezse Ferran Torres'i ilk 11'de görebiliriz.

"İsviçre - İspanya" maçına Türkiye'nin "En Yüksek" iddaa oranları Misli'de!

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İsviçre'nin son 5 maçının tamamı (90 dakika içinde) "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- İki takım arasında oynanan maçlarda 15 sene öncesine kadar gittiğimizde "2.5 ALT" seçeneği baskın! (7 maç - 1 ÜST - 6 ALT)

- Maçın Bosnalı hakemi Irfan Peljto, bu sezon 2 karşılaşma yönetti. (12 sarı kart - 1 penaltı)

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç, Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "İspanya kazanır" oldu!

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%40'lık kesim İspanyolların Cenevre'de 3 puana yakın olduğunu düşünüyor...

%14'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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