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Kacper Kozlowski, Süper Lig ekibine imza attı

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#Transfer#Kacper Kozlowski#Gaziantep Fk
Kacper Kozlowski, Süper Lig ekibine imza attı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2024 18:45

Gaziantep FK, Premier Lig takımlarından Brighton Albion forması giyen genç yıldız Kacper Kozlowski’yi kadrosuna kattı.

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Yeni sezona yönelik transfer çalışmalarına devam eden Gaziantep Futbol Kulübü, kadrosuna önemli bir takviye yaptı. Gaziantep FK, son olarak İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton Albion forması giyen 21 yaşındaki Polonyalı genç yıldız Kacper Kozlowski’yi 3 yıllığına kadrosuna kattı. Bugün Türkiye’ye gelerek sağlık kontrolünden geçen yıldız futbolcu, Başkan Memik Yılmaz ve Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Kara’nın da katıldığı imza töreniyle kendisini 3 yıllığına kırmızı-siyahlılara resmi sözleşmeye imza attı.

Futbola ülkesi takımlarından AP Pogon takımında başlayan Kozlowski, daha sonrasında Pogon Szczecin’e transfer oldu. Kozlowski, 2020 Avrupa Şampiyonası’nda Polonya Milli Takımı adına forma giyen ve turnuva tarihi boyunca forma giyen en genç futbolcu olma unvanını kazandıktan sonra daha 11 milyon Euro karşılığında İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton Albion’a transfer oldu. Kariyerinde 156 karşılaşmaya çıkan Kozlowski, 24 gol atarken 28 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Tecrübeli genç yıldız Polonya Milli Takımı’nda da 45 kez forma giydi.

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#Transfer#Kacper Kozlowski#Gaziantep Fk

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