Kabusbahçe!

Futbol Haberleri

Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2026 07:00

Fenerbahçe'de art arda gelen sakatlıklarla Nottingham Forest maçı öncesi kadro krizi yaşanıyor.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Nottingham Forest karşılaşmasının ardından Süper Lig’de Kasımpaşa ile oynadığı mücadelede sezonun en ağır kayıplarından birini yaşadı. Zirve yarışında ezeli rakibi Galatasaray ile puanları eşitleme şansını kaçıran Kanarya daha önce sakatlanan Milan Skriniar ve Edson Alvarez’in ardından bu karşılaşmada Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Anderson Talisca ve kalecisi Ederson’u kaybetti. Avrupa Ligi’nde 3-0 yenildiği ilk maçın rövanşında yarın Nottingham Forest ile karşılaşacak olan sarı lacivertlilerde Fred’in de cezalı olduğu düşünüldüğünde teknik direktör Domenico Tedesco ciddi bir kadro krizi ile karşı karşıya kaldı.

MR’lar sonrası acı tablo ortaya çıktı

Ayak bileğinden geçen hafta ameliyat olan Edson Alvarez ile sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilen Skriniar’ın 4-6 hafta takımdan uzak kalması beklenirken iki futbolcu da 1’er haftayı geride bıraktı. Sakatlar kervanına son katılan oyuncuların durumları ise dün yapılan kontroller sonrasında belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada Çağlar Söyüncü’nün sağ arka adalesinde kısmi yırtık, Anderson Talisca’nın sol arka adalesinde kısmi yırtık, Ederson’un sol arka adalesinde zorlanma, Oosterwolde’nin de sağ kasık bölgesinde zorlanma tespit edildiği ifade edildi. Bu oyunculardan Çağlar ve Talisca’nın 3-4 hafta, Ederson ile Oosterwolde’nin ise 10-14 gün takımdan uzak kalması bekleniyor.

Hedef derbide tam kadro olmak

Yarın Nottingham Forest karşılaşmasında 7 oyuncusundan yararlanamayacak olan Fenerbahçe’de Skriniar ve Alvarez’in 1 Mart’taki Antalya, 4 Mart’taki Gaziantep (Türkiye Kupası), 8 Mart’taki Samsun, 15 Mart’taki ve 18 Mart’taki Gaziantep maçlarını kaçırması bekleniyor. Tedavilerinin durumuna göre Çağlar ve Talisca’nın da aynı periyotta takımdan uzak kalma ihtimalleri yüksek. Ederson ve Oosterwolde için ise en iyi ihtimal Samsun maçı gözükse de dönmeleri 15 Mart’taki Karagümrük karşılaşmasına sarkabilir. Sarı lacivertlilerde hedef milli ara sonrası 5 Nisan’da Beşiktaş ile oynanacak derbide tam kadro sahada olabilmek.

