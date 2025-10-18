Kabus senaryosu: Beşiktaş tribünlerinden tepki! Bu sezon bir ilk...

Haberin Devamı

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, milli ara dönüşü Süper Lig'in 9. haftasında karşı karşıya geldi.

TÜPRAŞ Stadyumu'nda oynanan müsabakada Beşiktaş, 47. dakikada Cengiz Ünder ile 1-0 öne geçmesine rağmen, son bölümde kalesinde gördüğü 2 golle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

SERGEN YALÇIN'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Sergen Yalçın, son oynanan Galatasaray maçına göre kadroda 3 değişikliğe gitti.

Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmada siyah-beyazlı takım, Mert Günok, Jonas Svensson, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Rafa Silva, Vaclav Cerny ve Tammy Abraham ilk 11'iyle sahaya dizildi.

CENGİZ 11 BAŞLADIĞI İLK MAÇTA GOLÜNÜ ATTI

Siyah-beyazlı takımın sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı 28 yaşındaki oyuncu, Gençlerbirliği mücadelesinde sakatlığını atlatan ancak hazır olmayan El Bilal Toure'nin yerine 11'de görev aldı.

İlk yarısı 0-0'lık beraberlikle sona eren mücadelenin 47. dakikasında Rafa Silva'nın pasında topu ağlara gönderdi ve bu sezonki 2. golünü kaydetti.

28 yaşındaki futbolcu, 71. dakikada yerini alkışlar eşliğinde Milot Rashica'ya bıraktı.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN İLKLER GECESİ





Maçın 79. ve 81. dakikalarında bulduğu golle hanesine 3 puanı yazdıran Gençlerbirliği, Süper Lig tarihinde bu deplasmanında ilk kez yenik duruma düşmesine rağmen galip geldi.

Beşiktaş'a konuk olduğu son iki Süper Lig maçını kazanan Gençlerbirliği, lig tarihinde bu deplasmanda üst üste iki galibiyeti ilk kez aldı.

JURASEK OYUNA GİRER GİRMEZ KENDİ KALESİNEN ATTI

Beşiktaş'ta bu sezon eleştirilen isimler arasında yer alan David Jurasek, oyuna girer girmez kendi kalesine gol attı.

Maçın 78. dakikasında Rıdvan Yılmaz'ın yerine oyuna dahil olan siyah-beyazlı oyuncu, sağdan ceza sahasına girerek çizgiye inen Pereira'nın içeri çevirdiği topun göğsüne çarparak kaleyi gitmesine engel olamadı.

BEŞİKTAŞ EVİNDE İLK KEZ MAĞLUP





Bu sezon evinde oynadığı 3 maçı da kazanan Beşiktaş, ilk kez taraftarının önünde puan kaybetti. Siyah-beyazlılar Eyüspor, Başakşehir ve Kocaelispor maçlarında 3 puana uzanmıştı. Sergen Yalçın'ın ekibi, 8 maç sonunda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 6. sırada 13 puanla bulunuyor.

Dolmabahçe’de tribünleri dolduran siyah-beyazlı taraftarlar, performanslarını beğenmedikleri David Jurasek, Jonas Svensson ve kaleci Mert Günok’u ıslıkladı.

TARAFTARDAN TEPKİ

Müsabakanın 78. dakikasında Rıdvan Yımaz’ın yerine oyuna dahil olan David Jurasek, kendi ağlarına gönderdiği golle skorun 1-1’e gelmesine sebep oldu. Jonas Svensson ve Mert Günok ise maçta gösterdikleri performans sebebiyle taraftarlar tarafından tepki gördü.

Haberin Devamı

Oyuncular, mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte soyunma odasına gitti.