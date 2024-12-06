Kaan Şakul: Samet Aybaba'ya hocanın iki katı prim yazılmış

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Kaan Şakul kendisine yönelik saldırılar nedeniyle daha önce de istifa etmek istediğini, o dönemki başkan Hasan Arat tarafından kalmaya ikna edildiğini söyledi.

"Dünya kadar insana menajerl ik yetkisi vermiş"

Şakul, Aybaba için şöyle dedi: "İyi insandır fakat dediğini yaparsan. Sıkıntılarımız nisan ayında başladı. A takımdaki bir oyuncunun (Tayyip Talha) maaşında büyük bir artış istedi. Ben bu anlamda olumsuzum’ dedim. Mesajıma dönmedi. Ertesi sabah oyuncuya imza attırdı.

Aybaba’ya hocanın 2 katı prim yazılmış. Hoca bu konuda rahatsızlığını belirtti. Bir şekilde primleri aynı düzeye indirdik. Orada tekere çomağı soktuk. Aybaba dünya kadar insana genel menajerlik yetkisi vermiş, hepsini iptal ettik.

"Klasörde değil, tek sayfa kağıtta rapor"

Futbolcuya direkt ulaşma şansı varken Aybaba araya aracı sokmuş. Aybaba, başkana 2024- 25 sezonu için transfer raporu vermiş. Başkan ‘İnsanlar klasör klasörde sunum yapıyor, bize A4 kağıdında geliyor. Hiçbir analiz yok, pahalı oyuncular’ dedi. Bence orada başkanda bu işin böyle olamayacağı fikri oluştu. Biz, Gedson ve Zaynutdinov için 27.5 milyon Euro’ya Zenit ile anlaştık. Türkiye’de bir haber çıktı 'Gedson’un bonservisinin yüzde 50’si Benfica’da, Beşiktaş, Gedson'un bonservisini düşük gösterip parayı alacak' diye. Adam ciddiye aldı, 2 gün kala transfer yattı.

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"İmzanı neden kullansınlar"

Worrall transferinde Aybaba’nın elektronik imzasının sehven kullanıldığını belirten Şakul "Başkan, imza yetkisi olmayan birinin imzasını neden kullansın?" dedi.

"Artık kulüpte görev almam"

Sosyal medyada hakkında karalama kampanyası yapıldığını belirten Şakul "Kulüpte bir daha asla görev almayı düşünmüyorum. Benim spor yöneticiliği kısmım tamamen bitecek ama hakkımdaki yalanları yayanlarla tek tek uğraşacağım" dedi.