Kaan Öztürk kimdir? Kaan Öztürk hangi takımlarda oynadı?
Eskişehirspor'un 20 yaşındaki futbolcusu Kaan Öztürk geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti. Alt yapı futbolcularından Kaan Öztürk'ün geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybettiğinin açıklanmasının ardından, genç oyuncun kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Kaan Öztürk kimdir? Kaan Öztürk hangi takımlarda oynadı?
Kaan Öztürk 11 Nisan 2000 doğumluydu. Genç futbolcu, Eskişehirspor'un U19 takımında da forma giymişti. İşte, Kaan Öztürk hakkında merak edilenler...
Eskişehirspor'un altyapısından yetişip, A takıma yükselen 20 yaşındaki Kaan Öztürk, merkez orta saha pozisyonunda oynuyordu. Alt yapı dahil hep Eskişehirspor'un formasını giyen Kaan Öztürk, 2018'de U18 takımına ardından da U21 takımına yükselmişti.
Kaan Öztürk geçtğimiz akşam geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti. Eskişehirspor Kulüp Doktoru'ndan yapılan açıklamada "Çok üzgünüm. Kulubumuz profesyonel futbolcusu Kaan Öztürk kardeşimiz dün gece trafik kazasında vefat etti. Allah rahmet eylesin. Başımız sağolsun.." denildi.
Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ise "Eskişehirsporumuzun genç futbolcularından Kaan Öztürk'ün dün gece geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrendim. Evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar dilerim. Camiamızın başı sağ olsun." sözlerini kullandı.
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