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Kaan Kigen Özbilen, Paris 2024'te yarışı tamamlayamadı

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#Paris2024#Kaan Kigen Özbilen#Atletizm
Kaan Kigen Özbilen, Paris 2024te yarışı tamamlayamadı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2024 13:51

Paris 2024'te atletizm erkekler maratonda milli atlet Kaan Kigen Özbilen, yarışı tamamlayamadı.

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları erkekler maratonda Kaan Kigen Özbilen, yarışı bitirmedi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides'de atletizm erkekler maratonun finali gerçekleştirildi.

Milli atlet Kaan Kigen Özbilen, yarışı tamamlayamadı. Bu disiplinde Etiyopyalı Tamirat Tola, 2.06.26'lık derecesiyle, Pekin 2008'de Kenyalı Samuel Kamau Wanjiru'ya ait (2.06.32) olimpiyat rekorunu kırarak altın madalyaya ulaştı.

Belçikalı Bashir Abdi 2.06.47'lik derecesiyle gümüş, Kenyalı Benson Kipruto 2.07.00'lık derecesiyle bronz madalya elde etti.

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#Paris2024#Kaan Kigen Özbilen#Atletizm

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