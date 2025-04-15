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Kaan Kahriman halterde Avrupa şampiyonu!

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#Halter#Kaan Kahriman#Avrupa Halter Şampiyonası
Kaan Kahriman halterde Avrupa şampiyonu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2025 17:22

Avrupa Halter Şampiyonası erkekler 67 kilo koparmada 146 kiloyu kaldıran Kaan Kahriman, Avrupa Şampiyonu oldu!

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Milli halterci Kaan Kahriman, Avrupa Halter Şampiyonası erkekler 67 kilo koparmada 146 kilogram kaldırarak altın madalya kazandı.

Moldova’nın başkenti Kişinev’de düzenlenen organizasyonda aynı kategoride yarışan Ferdi Hardal’sa 140 kilo kaldırarak gümüş madalya kazandı.

21 Nisan’a kadar sürecek şampiyonaya bu yıl Türkiye’den 10 kadın ve 10 erkek olmak üzere 20 sporcu katılıyor.

 

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#Halter#Kaan Kahriman#Avrupa Halter Şampiyonası

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