Kaan Kahriman halterde Avrupa şampiyonu!

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Milli halterci Kaan Kahriman, Avrupa Halter Şampiyonası erkekler 67 kilo koparmada 146 kilogram kaldırarak altın madalya kazandı.

Moldova’nın başkenti Kişinev’de düzenlenen organizasyonda aynı kategoride yarışan Ferdi Hardal’sa 140 kilo kaldırarak gümüş madalya kazandı.

21 Nisan’a kadar sürecek şampiyonaya bu yıl Türkiye’den 10 kadın ve 10 erkek olmak üzere 20 sporcu katılıyor.