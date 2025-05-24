Kaan Ayhan'dan Göztepe'ye enfes gol! Futbolcular şaşkınlıklarını gizleyemedi

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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'nin konuğu oldu.

İzmir'de oynanan müsabakayı 2-0 kazanan sarı - kırmızılılarda Kaan Ayhan inanılmaz bir frikik golü kaydetti. Milli futbolcunun söz konusu golünün ardından ise takım arkadaşlarının tepkileri dikkat çekti.

KAAN AYHAN'DAN NEFİS BİR GOL

Karşılaşmanın 70. dakikasında Galatasaray'da Kaan Ayhan inanılmaz bir gol attı. Frikikte topun başına geçen milli futbolcu, kale filelerine harika bir top gönderdi. Meşin yuvarlak uzak köşeden tam doksana gitti.

Sarı-Kırmızılı ekip, Göztepe kalesini bulan ilk topta golü atmış oldu.

ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİLER

Kaan Ayhan'ın bu golü karşısında takım arkadaşları adeta şaştı kaldı. Dries Mertens ile Davinson Sanchez'in hem gol sevincinde hem de maç sonrası yaşadığı şaşkınlık dikkat çekti. Söz konusu iki futbolcu da milli savunmacının yanına giderek tebrik etti.

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Kaan Ayhan'ın frikik golünden sonra Dries Mertens'in tepkisi.pic.twitter.com/RuuJRyvrj6 — Spor Arena (@sporarena) May 24, 2025

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN SONRA BİR İLK

Son frikik golünü Düsseldorf formasıyla 2020 yılında kaydeden Kaan Ayhan, Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun ardından bir ilke imza attı. Başarılı savunmacı, 2023-24 sezonunun ocak ayında Kerem Aktürkoğlu'nun deplasmanda kaydettiği gol sonrasında frikikten gol atan ilk futbolcu oldu.

"MERTENS VARKEN FRİKİKLERİN BAŞINA GEÇMEK ZOR AMA..."

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Kaan Ayhan, attığı gole bir parantez açarak, "Bu sezon golüm yoktu, belki de böyle olması daha güzel oldu, daha etkileyici oldu belki. Golden önemlisi takım arkadaşlarımla sevinmekti, onların da sevgisini görmüş oldum. Hepimiz mutluyuz, ben de o kadar mutluyum. Dries gibi oyuncumuz kadroda olduğu sürece frikiklerin başına geçmek zor oluyor, o da bu işlerin ustası." sözlerini sarf etti.