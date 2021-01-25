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Futbol
Haber Giriş: 25.01.2021 - 22:49 | Son Güncelleme:

Kaan Ayhan'dan Galatasaray için transfer mesajı!

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Kaan Ayhan'dan Galatasaray için transfer mesajı!
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Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Kaan Ayhan, geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Serie A'da Sassuolo takımında forma giyen Kaan Ayhan, Twitch canlı yayınında transfer hakkında konuştu.

Milli futbolcu, kendisine gelen ''Bugün de Galatasaray'a transfer oldun'' şeklindeki yorumuna ''Haberleri gördüm, bakalım ne zaman gelip alacaklar. Türkiye'ye dönmeyi isterim. Eşim de çok istiyor.'' diye cevap verdi.

''İTALYA'DAN ALMANIZ LAZIM''

Kaan Ayhan, ayrıca ''Öyle yayından değil, gelip İtalya'dan almanız lazım.'' sözlerini kullandı.

Sezon başında da Kaan Ayhan'ın ismi Galatasaray ile anılmış fakat genç savunma oyuncusu 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle Düsseldorf'tan Sassuolo'ya transfer olmuştu. Kaan Ayhan, İtalya'da bu sezon 15 maça çıkmıştı.

Kaan Ayhandan Galatasaray için transfer mesajı

Kaan Ayhandan Galatasaray için transfer mesajı

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