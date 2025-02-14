Kaan Ayhan'dan eleştiriler hakkında paylaşım!

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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup olan Galatasaray'da 51. dakikada kırmızı kart gören Kaan Ayhan, eleştiriler hakkında paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftara seslenen Kaan Ayhan, "Galatasaray formasını taşımak, sadece sahada olmak değil; büyük bir sorumluluğu, tarihi ve inancı omuzlamaktır. Başarılı anlarda kendini ön plana atan, olumsuzluklarda sessiz kalan biri olmayı hiçbir zaman seçmedim. Ve bu yüzden söylemek isterim ki bana ve takım arkadaşlarıma yapılan eleştirilere kulak verip daha güçlü bir takım olacağız. Hedeflerimize hep birlikte ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

AKILLARA PRAG MAÇI GELMİŞTİ

Geçtiğimiz sezonun UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ikinci maçında Sparta Prag deplasmanına çıkan sarı - kırmızılılarda Kaan Ayhan, 70. dakikada kırmızı kart görmüş ve takımını 10 kişi bırakmıştı.

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Prag, kırmızı kart sonrası üst üste goller bularak sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.