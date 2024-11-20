Kaan Ayhan ve Arda Güler'den Karadağ maçı sonrası açıklama: Kötü bir yenilgi...

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Milli futbolcular Arda Güler ve Kaan Ayhan, 3-1 kaybettiğimiz Karadağ maçı sonrası konuştu.

ARDA GÜLER: KÖTÜ BİR YENİLGİ

Çok fazla söylenecek bir şey yok. Çok üzgünüz. Halkımızdan özür dileriz. Avusturya maçında kötü bir yenilgi almıştık ama sonra çok iyi bir reaksiyon göstermiştik. İnşallah bunu tekrarlayacağız. Mart'ta play-off oynayıp, A Ligi'ne yükselmeye çalışacağız.

KAAN AYHAN: BELKİ NEGATİF ALGILANACAĞIM AMA...

Diyeceklerimi belki bazıları negatif anlayacak ama ben milli takımda daha kötü maçlar gördüm. Zemin iyi değildi. İstediğimiz oyunu sergileyemedik, daha çok buna üzüldük. Bizim üzüldüğümüz şey, zeminin bize izin vermediği oyun oldu. Maalesef kaybettik. Genç bir takımız, daha çok gidecek yolumuz var. O yüzden devam edeceğiz. Mart ayında inşallah play-off'la hak ettiğimiz yere gideceğiz.