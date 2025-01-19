Kaan Ayhan: Türkiye’de ihtişamı ve parıltıyı yaşıyorum

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Galatasaraylı Kaan Ayhan, Almanya’da doğup büyüdüğü Gelsenkirchen şehrini ve altyapısından yetiştiği Schalke 04 Kulübü’nün hayatında çok özel bir yeri olduğunu söyledi. Sky Sports’a konuşan milli futbolcu, “İstanbul’da pek rahat etmiyorum. İzin aldığımızda Gelsenkirchen’e gidiyoruz. Schalke’deki hayatım beni şekillendirdi ve hâlâ da şekillendirmeye devam ediyor” dedi. Sade bir hayatı sevdiğini belirten Kaan, “Basit yaşamı tercih ettiğimi fark ettim. Artık Galatasaray ve milli takım sayesinde ihtişamı ve parıltıyı yaşayabiliyorum” ifadelerini kullandı. İleride Schalke 04’e dönebileceğini söyleyen 30 yaşındaki futbolcu, “Galatasaray’a transfer olmadan önce Schalke’ye gitme ihtimalimi değerlendirdim. O dönem yöneticilerle konuşmuştuk. Onlar bir adım atsa, ben 4-5 adım atmaya razıydım. Ama Schalke’nin durumu büyük bir transfer ücreti ödeyebilecekleri gibi değildi. İleride bir fırsat çıkarsa kesinlikle değerlendirebilirim” dedi.

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