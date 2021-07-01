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Futbol
Haber Giriş: 01.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kaan Ayhan olmazsa B planı Mert Çetin

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Kaan Ayhan olmazsa B planı Mert Çetin

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim’in transferde diğer bir önceliği olan Kaan Ayhan için görüşmelerini sürdüren G.Saray, Sassuolo’yu ikna etmek için yoğun çaba harcıyor.

İtalyan ekibinin stopere transfer yapmadan Kaan’ın ayrılığına izin vermediği öğrenildi.

G.Saray Kaan Ayhan için beklediği yanıtı alamazsa alternatif planını devreye sokacak ve B planı Roma’dan Mert Çetin olacak.

Geçen sezon Roma’nın Verona’ya kiraladığı 24 yaşındaki futbolcunun kiralanması gündeme gelecek.

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