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Kaan Ayhan: Genç futbolculara konfor alanı vermeliyiz

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#A Milli Takım#Galler - Türkiye#Kaan Ayhan
Kaan Ayhan: Genç futbolculara konfor alanı vermeliyiz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2024 00:25

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalan A Milli Takım'da futbolcular Hakan Çalhanoğlu ve Kaan Ayhan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ile deplasmanda golsüz berabere kalan A Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu ve Kaan Ayhan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

HAKAN ÇALHANOĞLU: GALLER BİZİ ZOR DURUMA SOKTU

Galler bizi zor duruma soktu. Fiziksel bir takım... Geriden daha iyi oyun kurabilirdik. Kırmızı karttan sonra biraz daha istekli oynadık. Sonuçta buradan 1 puan almak önemli.

SAKATLIK VE BALLON D'OR SÖZLERİ

Ben de çok şükür daha iyiyim. Diğer maçta oynayacağım inşallah. Taraftarlarımızı İzlanda maçına bekliyoruz. Hedefimiz Uluslar Ligi grubumuzda liderlik. İnşallah İzlanda maçından galibiyetle ayrılırız. Arda da, ben de Ballon d'Or listesinde olduğumuz için çok mutluyuz. Kazanmak zor biliyorum ama o listede olmak da ayrı bir gurur benim için.

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KAAN AYHAN: GENÇ FUTBOLCULAR KONFOR ALANI VERMELİYİZ

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Zor maç olacağını biliyorduk. İlk yarıda zorlandık ama sonunda iyi bir sonuç aldık. Maçın gidişatına göre iyi kurtardık. Bence kırmızı karttan sonra takım ilk yarıdaki oyuna biraz reaksiyon da gösterdi. İlk yarıda bizim taktiğimize, Avrupa Şampiyonası'nda uyguladığımız oyuna iyi bir cevap bulduklarını düşünüyorum. Devre arasında konuştuk. İkinci yarıya daha iyi başladık. İlk yarıdaki gibi topla oynamalarına izin vermedik. Bu takım genç yeteneklerle oldu. Eleştiri yapılacaksa tecrübeli oyunculara yapılmalı. Genç oyunculara rahat bir konfor alanı vermeliyiz. Büyümelerine izin vermeliyiz.

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#A Milli Takım#Galler - Türkiye#Kaan Ayhan

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