Kaan Ayhan, Galatasaray'dan ayrılmak mı istiyor? Menajer Ersin Akan'dan açıklama

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Kaan Ayhan'ın şu anda Galatasaray ile şampiyonluğa odaklandığını ve sarı-kırmızılı ekipte mutlu olduğunu dile getiren Akan, "Şunu çok net söylemek lazım; Kaan Ayhan, Galatasaray'da mutlu ve odaklandığı tek şey Galatasaray'ın şampiyonluğu. Ayrılık konusu gündeme bile gelmedi. Haberler kesinlikle doğru değil çünkü Kaan'ın tek düşüncesi Galatasaray ile şampiyonluk yaşamak. Ayrılıkla ilgili benden bir istekte bulunmadı, bu haberlere kimse inanmasın" ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Kaan Ayhan'ı şarta bağlı satın alma opsiyonuyla Sassuolo'dan sezon sonuna kadar kiralamıştı. Milli futbolcunun satın alma opsiyon bedeli ise 2.8 milyon euro.