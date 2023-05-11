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Kaan Ayhan, Galatasaray'dan ayrılmak mı istiyor? Menajer Ersin Akan'dan açıklama

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#Galatasaray#Kaan Ayhan#Ersin Akan
Kaan Ayhan, Galatasaraydan ayrılmak mı istiyor Menajer Ersin Akandan açıklama
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2023 11:20

Devre arası transfer döneminde Galatasaray ile anlaşan Kaan Ayhan'ın menajeri Ersin Akan, milli futbolcunun sarı-kırmızılı takımda mutlu olmadığı ve sezon sonunda takımdan ayrılmak istediğine dair çıkan haberler sonrasında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

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Kaan Ayhan'ın şu anda Galatasaray ile şampiyonluğa odaklandığını ve sarı-kırmızılı ekipte mutlu olduğunu dile getiren Akan, "Şunu çok net söylemek lazım; Kaan Ayhan, Galatasaray'da mutlu ve odaklandığı tek şey Galatasaray'ın şampiyonluğu. Ayrılık konusu gündeme bile gelmedi. Haberler kesinlikle doğru değil çünkü Kaan'ın tek düşüncesi Galatasaray ile şampiyonluk yaşamak. Ayrılıkla ilgili benden bir istekte bulunmadı, bu haberlere kimse inanmasın" ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Kaan Ayhan'ı şarta bağlı satın alma opsiyonuyla Sassuolo'dan sezon sonuna kadar kiralamıştı. Milli futbolcunun satın alma opsiyon bedeli ise 2.8 milyon euro.

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#Galatasaray#Kaan Ayhan#Ersin Akan

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