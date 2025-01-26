Kaan Ayhan: Amsterdam'da önemli bir maç bizi bekliyor

Haberin Devamı

Konyaspor maçında asıl mevkisi ön liberoda oynayan Kaan Ayhan, kritik bir maçı kazandıklarını ve artık ileriye baktıklarını vurguladı. Sarı kırmızılı oyuncu, “İyi oynadık. Bazı pozisyonlarda şanslı olsak daha rahat bir maç olabilirdi. Mücadeleyi gösterdik. Taraftarın pozitif enerjisiyle, uzun zaman sonra kalemizde gol görmedik. Pozitif anlar vardı. Bu maçtan pozitif çıkaracağımız şeyler var. Önümüze bakıyoruz. Amsterdam’da çok önemli bir maç bizi bekliyor” ifadesini kullandı.

KAAN Ayhan oynadığı mevki ve performansı için de şunları söyledi:

“Kendi mevkimde oynamayı özlemiştim. Umarım takım arkadaşlarım da özlemiştir. Takım oyunu için iyi bir takım arkadaşı olmuşumdur umarım. Sözde sağ bek ama orada da daha çok merkeze gelip oyun kurulumunda önemli olmaya çalışıyorum. Çok şey değişmedi bugün. Takım arkadaşlarım mücadele etti, ben de elimden geldiğince mücadele ettim.”