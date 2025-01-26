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Kaan Ayhan: Amsterdam'da önemli bir maç bizi bekliyor

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#GALATASARAY#KAAN AYHAN#Konyaspor
Kaan Ayhan: Amsterdamda önemli bir maç bizi bekliyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2025 07:00

Konyaspor maçı sonrası konuşan Kaan Ayhan, “Uzun zaman sonra gol yemedik. Bu maçtan pozitif çıkaracağımız şeyler var. Önümüze bakıyoruz. Amsterdam’da çok önemli bir maç bizi bekliyor.” dedi.

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Konyaspor maçında asıl mevkisi ön liberoda oynayan Kaan Ayhan, kritik bir maçı kazandıklarını ve artık ileriye baktıklarını vurguladı. Sarı kırmızılı oyuncu, “İyi oynadık. Bazı pozisyonlarda şanslı olsak daha rahat bir maç olabilirdi. Mücadeleyi gösterdik. Taraftarın pozitif enerjisiyle, uzun zaman sonra kalemizde gol görmedik. Pozitif anlar vardı. Bu maçtan pozitif çıkaracağımız şeyler var. Önümüze bakıyoruz. Amsterdam’da çok önemli bir maç bizi bekliyor” ifadesini kullandı.

KAAN Ayhan oynadığı mevki ve performansı için de şunları söyledi:

“Kendi mevkimde oynamayı özlemiştim. Umarım takım arkadaşlarım da özlemiştir. Takım oyunu için iyi bir takım arkadaşı olmuşumdur umarım. Sözde sağ bek ama orada da daha çok merkeze gelip oyun kurulumunda önemli olmaya çalışıyorum. Çok şey değişmedi bugün. Takım arkadaşlarım mücadele etti, ben de elimden geldiğince mücadele ettim.”

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#GALATASARAY#KAAN AYHAN#Konyaspor

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