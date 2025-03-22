Kaan Ayhan, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!

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UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Macaristan'a konuk olacak A Milli Futbol Takımı'nda Kaan Ayhan, sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı.

Ay-yıldızlılarda dün de Mert Günok ve Yunus Akgün kadrodan çıkartılmıştı.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"UEFA Uluslar Ligi play-off turu ikinci maçında yarın Macaristan ile karşı karşıya gelecek A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

Macaristan ile yapılan ilk maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Kaan Ayhan'ın tedavisinin rövanş karşılaşmasına yetişmeyeceği tespit edildiğinden, millî futbolcumuz aday kadrodan çıkarıldı."