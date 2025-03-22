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Kaan Ayhan, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!

Güncelleme Tarihi:

#A Milli Takım#Kaan Ayhan#Sakatlık
Kaan Ayhan, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2025 13:16

A Milli Takım'da Kaan Ayhan sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

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UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Macaristan'a konuk olacak A Milli Futbol Takımı'nda  Kaan Ayhan, sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı.

Ay-yıldızlılarda dün de Mert Günok ve Yunus Akgün kadrodan çıkartılmıştı.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"UEFA Uluslar Ligi play-off turu ikinci maçında yarın Macaristan ile karşı karşıya gelecek A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

Macaristan ile yapılan ilk maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Kaan Ayhan'ın tedavisinin rövanş karşılaşmasına yetişmeyeceği tespit edildiğinden, millî futbolcumuz aday kadrodan çıkarıldı."

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#A Milli Takım#Kaan Ayhan#Sakatlık

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