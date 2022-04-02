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Kayserispor'da Hikmet Karaman: "Taraftarımızın protestosu doğal"

#Kayserispor#Hikmet Karaman#Süper Lig
Kayserisporda Hikmet Karaman: Taraftarımızın protestosu doğal

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 31’inci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yukatel Kayserispor’u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman açıklamalarda bulundu.

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Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Üzgünüz. Bunun sorumlusu benim. 38 puana nasıl gelip birlikte yapmışsak aldığımız mağlubiyetler sonrasında taraftarımızın protestosu doğal. Maçta 4 gol yedik. Teknik anlamda kişiselleştirmek istemiyorum. Oyuncularımla analizini yapıyorum. Kayserispor’un küme düşmek gibi bir korkusu yok. Enerjimizi kupaya verdiğimiz için bir takım yorgunluklar yaşadık. Bu oyuncular bugüne kadar hem içeride hem de dışarıda kendini alkışlatan bir grup. Bundan sonrada bunu yapacaktır" diye konuştu.

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#Kayserispor#Hikmet Karaman#Süper Lig

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