Ä°talyan ekibi Juventus'ta forma giyen 27 yaÅŸÄ±ndaki Lloyd Kelly, sosyal medyada Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa maruz kaldÄ±.

Ä°ngiliz savunma oyuncusu, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagramâ€™daki hesabÄ±nda bulunan bir fotoÄŸrafÄ±nÄ±n altÄ±na, Ä°talyan kullanÄ±cÄ±lardan birinin "Hayvanat bahÃ§esine geri dÃ¶n" yÃ¶nÃ¼ndeki ifadenin ekran gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ paylaÅŸtÄ±.

Kelly, "Hayatta ve sporda eleÅŸtiriler olur ve ben bunu her zaman kabul ettim. Herkes bir fikre sahip olma hakkÄ±na sahiptir ancak Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± asla kabul etmeyeceÄŸim. Kelimelerin ve eylemlerin bir anlamÄ±, aynÄ± zamanda da sonuÃ§larÄ± vardÄ±r." yorumuyla bu ifadelere tepki gÃ¶sterdi.

IRKÃ‡ILIK, DEVLER LÄ°GÄ° MAÃ‡INA DAMGA VURDU

UEFA Åžampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda dÃ¼n oynanan Benfica-Real Madrid maÃ§Ä±, BrezilyalÄ± futbolcu Vinicius Junior'Ä±n kendisine Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ± nedeniyle 10 dakika durmuÅŸtu.

Luz StadÄ±'nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 50. dakikasÄ±nda Vinicius Junior, Real Madrid'i 1-0 Ã¶ne geÃ§iren golÃ¼ kaydederken, BrezilyalÄ± yÄ±ldÄ±z kendisine Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla saha kenarÄ±na gelmiÅŸ, maÃ§Ä±n FransÄ±z hakemi FranÃ§ois Letexier'e Benfica formasÄ± giyen Gianluca Prestianni'nin Ä±rkÃ§Ä± hareketlerde bulunduÄŸunu iddia etmiÅŸti.

