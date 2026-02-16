Juventus'un Galatasaray maçı kamp kadrosu açıklandı! Jonathan David kadroda yok

×
Şampiyonlar Ligi'nde yarın akşam Galatasaray'la karşılaşacak olan İtalyan ekibi Juventus'ta Jonathan David, kasık sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçının kadrosuna alınmadı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında salı günü İtalya'nın Juventus ekibini konuk edecek.

İtalya ekibinde Galatasaray maçı öncesi kritik eksikler bulunuyor.

4 EKSİK VAR
Juventus'ta sakatlıkları bulunan Dusan Vlahovic, Arkadiusz Milik ve Emil Holm, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

Juventus'ta Jonathan David de Galatasaray maçı kafilesinde yer almadı. İtalyan basını, David'in de kasık sakatlığı nedeniyle bu maçta yer alamayacağını duyurdu.

THURAM’IN DURUMU MAÇ SAATİ BELLİ OLACAK
İtalyan ekibinde yaşadığı sakatlık nedeniyle Inter maçı kadrosunda yer alamayan Khephren Thuram, maç kafilesinde yer aldı. Fransız futbolcunun durumu maç saatinde netlik kazanacak.

İŞTE JUVENTUS’UN GALATASARAY MAÇI KAMP KADROSU

Perin, Bremer, Gatti, Locatelli, Kelly, Conceiçao, Koopmeiners, Kenan Yıldız, Zhehrova, Boga, Kalulu, Di Gregorio, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Miretti, McKennie, Pinsoglio, Cambiaso, Cabal

