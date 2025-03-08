Juventus'un Filip Kostic için istediği bonservis bedeli belli oldu!

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Fenerbahçe'de sezon başında Juventus'tan kiralanan Sırp sol kanat oyuncusu Filip Kostic, sarı-lacivertli takımda ilk 11'in değişilmez isimlerinden biri oldu.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Kostic'in performansından oldukça memnun olan Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Sırp oyuncunun takımda tutulmasını istedi.

Bunun üzerine harekete geçen sarı-lacivertliler, Sırp oyuncunun bonservisini almak için Juventus'la görüşmelere başladı.

KOSTIC'İN BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

Juventus'un kontratının bitmesine 1 sene kalan 32 yaşındaki yıldız oyuncu için 5 ila 6 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli beklentisi olduğu belirtilirken, Kostic'le ilgilenen başka takımların da olduğu ancak Sırp oyuncunun Türkiye'de ve Fenerbahçe'de çok mutlu olduğu kaydedildi.

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FILIP KOSTIC'İN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bugüne dek 25 resmi maçta görev yapan Filip Kostic, 2 gol - 6 asistlik performans sergiledi.

Asıl pozisyonu sol kanat olan Kostic, Oosterwolde'nin sakatlanmasının ardından zaman zaman sol kanat beki olarak da görev yapıyor.