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GeriFutbol Juventus'tan resmi açıklama geldi! Merih Demiral'dan müjdeli haber
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Futbol
Haber Giriş: 06.04.2021 - 20:08 | Son Güncelleme:

Juventus'tan resmi açıklama geldi! Merih Demiral'dan müjdeli haber

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Juventus'tan resmi açıklama geldi! Merih Demiral'dan müjdeli haber

İtalya Serie A ekiplerinden Juventusta forma giyen Merih Demiralın son yapılan koronavirüs testi negatif çıktı. Milli futbolcu, Çarşamba günü takımla birlikte antrenmana çıkacak.

A Milli Futbol Takımı kampında koronavirüse yakalanan Merih Demiral'dan müjdeli haber geldi.

Milli futbolcunun kulübü Juventus, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Merih'in koronavirüsü atlattığını duyurdu.

"GERİ DÖNDÜM"

23 yaşındaki futbolcunun takımla idmanlara başlayacağını belirten İtalyan ekibi açıklamasında, "Merih Demiral'ın protokole göre yapılan son iki koronavirüs testi negatif sonuç vermiştir. Sağlığına kavuşan ve izolasyonda olmasına gerek kalmayan Merih, yarın sabahki antrenmanda takımla birlike çalışacak" ifadelerine yer verdi.

Merih Demiral da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Geri döndüm" ifadelerine yer verdi.

Juventustan resmi açıklama geldi Merih Demiraldan müjdeli haber

Bu sezon Juventus'ta 23 maçta süre bulan Merih, 1 asist yaptı.

Juventustan resmi açıklama geldi Merih Demiraldan müjdeli haber

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