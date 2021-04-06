Juventus'tan resmi açıklama geldi! Merih Demiral'dan müjdeli haber

A Milli Futbol Takımı kampında koronavirüse yakalanan Merih Demiral'dan müjdeli haber geldi.

Milli futbolcunun kulübü Juventus, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Merih'in koronavirüsü atlattığını duyurdu.

"GERİ DÖNDÜM"

23 yaşındaki futbolcunun takımla idmanlara başlayacağını belirten İtalyan ekibi açıklamasında, "Merih Demiral'ın protokole göre yapılan son iki koronavirüs testi negatif sonuç vermiştir. Sağlığına kavuşan ve izolasyonda olmasına gerek kalmayan Merih, yarın sabahki antrenmanda takımla birlike çalışacak" ifadelerine yer verdi.

Merih Demiral da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Geri döndüm" ifadelerine yer verdi.

Bu sezon Juventus'ta 23 maçta süre bulan Merih, 1 asist yaptı.

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...