Juventus'tan Merih Demiral kararı! Şampiyonlar Ligi...
Juventus, sakatlığı bulunan milli futbolcumuz Merih Demiral'ı Şampiyonlar Ligi kadrosundan çıkarttığını açıkladı.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu için kulüpler güncel kadrolarını UEFA'ya bildirirken Juventus, Merih Demiral kararını verdi.
İtalyan ekibi, ciddi şekilde sakatlanan Merih Demiral'ı Şampiyonlar Ligi kadrosundan çıkarttı. Merih Demiral yerine kadroya Chiellini dahil oldu.
Çağraz bağları kopan Merih Demiral'ın EURO 2020'yi kaçırmasından da korkuluyor...
Merih Demiral'ın Juventus'taki ilk golünü izliyoruz...
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