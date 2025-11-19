Juventus'tan Kenan Yıldız'ın geleceği hakkında açıklama!

Haberin Devamı

Juventus'un Futbol Operasyonları Başkanı Giorgio Chiellini, Kenan Yıldız hakkında konuştu.

"SADECE RESMİ İMZALAR KALDI"

Genç yıldızla yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladıklarını dile getiren Chiellini, şu ifadeleri kullandı:

"Kenan Yıldız ile sözleşme yenilemeye çok yakınız, sadece resmi imzalar kaldı. Her iki taraf da bu anlaşmayı çok istedi ama biraz zaman aldı. Çalışıyoruz, o yüzden sakin olun."

Sözlerine eklemeye yapan Chiellini, "Niyetimiz ortak, birlikte devam etmeyi planlıyoruz" dedi.

PERFORMANSI

Bu sezon İtalyan devinde 14 resmi maçta 1155 dakika süre alan Yıldız, 3 gol - 4 asistlik performans sergiledi.

