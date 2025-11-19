×
Juventus'tan Kenan Yıldız'ın geleceği hakkında açıklama!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2025 20:04

Juventus'un Futbol Operasyonları Başkanı Giorgio Chiellini, milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın geleceği hakkında açıklamada bulundu.

"SADECE RESMİ İMZALAR KALDI"

Genç yıldızla yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladıklarını dile getiren Chiellini, şu ifadeleri kullandı:

"Kenan Yıldız ile sözleşme yenilemeye çok yakınız, sadece resmi imzalar kaldı. Her iki taraf da bu anlaşmayı çok istedi ama biraz zaman aldı. Çalışıyoruz, o yüzden sakin olun."

Sözlerine eklemeye yapan Chiellini, "Niyetimiz ortak, birlikte devam etmeyi planlıyoruz" dedi.

PERFORMANSI

Bu sezon İtalyan devinde 14 resmi maçta 1155 dakika süre alan Yıldız, 3 gol - 4 asistlik performans sergiledi.

