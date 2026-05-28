×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Juventus'tan Kenan Yıldız açıklaması!

Güncelleme Tarihi:

#Juventus#Kenan Yıldız#Futbol
Juventustan Kenan Yıldız açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2026 09:36

Juventus CEO'su Damien Comolli, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın geleceği hakkında konuştu.

Haberin Devamı

Juventus CEO'su Damien Comolli, İtalyan basınına yaptığı açıklamalarda kulübün bu sezon için hedeflerine ulaşamadığını itiraf ederken, özellikle Şampiyonlar Ligi biletinin son maçta kaçması sonrası sorumluluğu üstlendiğini belirtti.

Gözden KaçmasınGalatasaraydan Leaoya abluka Dursun Özbek, dev bütçeyle Gardiyi görevlendirdiGalatasaray'dan Leao'ya abluka! Dursun Özbek, dev bütçeyle Gardi'yi görevlendirdiHaberi görüntüle

Comolli'nin açıklamaları şu şekilde oldu:

"Dördüncülüğü kaçırmak kabul edilmesi zor bir durum. Son haftalara kadar hedefin içindeydik ancak Fiorentina yenilgisi her şeyi değiştirdi. Taraftarlarımızı hayal kırıklığına uğrattık. Juventus'un hedefi her zaman zirve olmalı. Eğer bunu başaramıyorsak eksiklerimizi açık şekilde görmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Juventustan Kenan Yıldız açıklaması

Transfer listesini birlikte oluşturuyoruz. Spalletti'nin taleplerini dikkate alıyoruz ve projeye tamamen dahil olmuş durumda. Onun Juventus'u yeniden üst seviyeye taşıyacağına inanıyorum. Bu yüzden kulüpte uzun vadeli düşünülmesini istedim.

Haberin Devamı

Kenan kesinlikle takımda kalacak. O yalnızca bugünün değil, Juventus'un geleceğinin de önemli bir parçası. Juventus'a olan bağlılığını bize açık şekilde gösterdi."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Juventus#Kenan Yıldız#Futbol

BAKMADAN GEÇME!