Juventus'tan Kenan Yıldız açıklaması!

Juventus CEO'su Damien Comolli, İtalyan basınına yaptığı açıklamalarda kulübün bu sezon için hedeflerine ulaşamadığını itiraf ederken, özellikle Şampiyonlar Ligi biletinin son maçta kaçması sonrası sorumluluğu üstlendiğini belirtti.

Comolli'nin açıklamaları şu şekilde oldu:

"Dördüncülüğü kaçırmak kabul edilmesi zor bir durum. Son haftalara kadar hedefin içindeydik ancak Fiorentina yenilgisi her şeyi değiştirdi. Taraftarlarımızı hayal kırıklığına uğrattık. Juventus'un hedefi her zaman zirve olmalı. Eğer bunu başaramıyorsak eksiklerimizi açık şekilde görmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Transfer listesini birlikte oluşturuyoruz. Spalletti'nin taleplerini dikkate alıyoruz ve projeye tamamen dahil olmuş durumda. Onun Juventus'u yeniden üst seviyeye taşıyacağına inanıyorum. Bu yüzden kulüpte uzun vadeli düşünülmesini istedim.

Kenan kesinlikle takımda kalacak. O yalnızca bugünün değil, Juventus'un geleceğinin de önemli bir parçası. Juventus'a olan bağlılığını bize açık şekilde gösterdi."