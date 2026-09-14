Juventus'tan Dusan Vlahovic açıklaması!

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Yaz transfer sezonunda Juventus'tan ayrılarak Beşiktaş'a transfer olan Dusan Vlahovic için bir açıklama geldi.

Juventus CEO'su Giovanni Carnevali, Sırp futbolcu için dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Radio Anch'io Sport programına konuşan Giovanni Carnevali'nin açıklaması şu şekilde oldu:

"Onunla hiç konuşmadım. Geldiği ilk günlerde, kendisinin kabul etmediği önemli bir teklif yapıldığını duydum. Ben futbolcuların peşinden koşan biri değilim. Vlahovic’in Juventus formasına saygı duyduğunu düşünüyorum ancak teklif kabul edilmediyse benim için konu burada kapanır.

Juventus, çok sayıda oyuncuya sahip harika bir takım. Uzun süreli sakatlıklarımız oldu ancak elimizde birçok önemli oyuncu var ve mevcut kadroyla çalışıyoruz. Genç oyunculardan oluşan geniş bir kadromuz var. Neler inşa edebileceğimizi düşünmeliyiz."