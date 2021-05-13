Juventus'tan ayrılacak Buffon'un menajeri resmen açıkladı! Galatasaray...

Spor Arena Dış Haber - Juventus'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan efsane kaleci Gianluigi Buffon'un menajeri, Galatasaray'la ilgili çıkan iddialara yanıt verdi.

Geçtiğimiz günlerde İtalyan Tuttosport'ta yer alan haberde 43 yaşındaki kaleciyi kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında Galatasaray'ın da olduğu iddia edilmişti.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İtalyan kalecinin menajeri Silvano Martina, "Gigi Juventus'tan ayrılsa da futbol oynamaya devam etmek istiyor, gerçek hedefleri olan bir takımda. PSG'de oynamak Gigi'nin ufkunu genişletti. Yurtdışına gitmek için de istekli ancak bu isteği yedek kalmak için değil, oynamak için. Premier Lig bile olabilir. Monaco ve Galatasaray'dan teklif geldiği söylendi ancak bu doğru değil" dedi.

İtalyan basınında yer alan diğer haberlere göre Buffon'la Roma ve Atalanta'nın da ilgilenebileceği, Genoa'ya gitmenin de İtalyan eldiven için seçenekler arasında olduğu ifade edildi.

BUFFON DAHA ÖNCE DE EMEKLİLİK SİNYALİ VERMİŞ MİYDİ?

Gianluigi Buffon daha önce 2017 yılında verdiği bir demeçte 2017-18 sezonunun sonunda emekli olacağını açıklamış ancak sürpriz bir kararla Juventus'tan Paris Saint Germain'e transfer olmuştu.

Fransız temsilcisinde bir sezon forma giyen deneyimli eldiven, 2019 yılının yaz transfer döneminde ise yeniden Juventus'a geri dönmüştü.

MAKSİMUM TARİH: 2023 HAZİRAN AYI

Gianluigi Buffon, Mart ayında verdiği röportajda, 2023 yazında emekli olmayı planladığını ancak önümüzdeki 4 ay içinde de eldivenlerini asabileceğini açıklamıştı.

The Guardian'a konuşan 43 yaşındaki yaşayan efsane, "Aslında gerçekten aklımda son bir 'dur' işareti var. 2023 yılının Haziran ayı, bu gerçekten maksimum tarih... Ancak önümüzdeki dört ay içinde de oynamayı bırakabilirim." demişti.

Futbola başlarken ve kariyerinin ilerleyen dönemlerinde bu kadar uzun süre oynayabileceğine inanmadığını ifade eden İtalyan eldiven, "Doğrusunu isterseniz bu kadar uzun süre futbol oynayabileceğimi düşünmezdim. Ama bence bunların hepsi güzel hikayeler..." şeklinde konuşmuştu.

Bu sezon Juventus formasıyla 13 maça çıkan 43 yaşındaki Gianluigi Buffon, toplamda 8 gol yedi ve 6 maçta kalesini gole kapattı.

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